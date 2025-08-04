Россия готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом, заявила Захарова
Захарова: РФ готова расширять сотрудничество с Глобальным Югом и БРИКС
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Санкции и ограничения – это достойная сожаления реальность сегодняшнего исторического этапа, которая затрагивает весь мир. Вашингтон не может смириться с потерей гегемонии в формирующемся многополярном мироустройстве и продолжает проводить неоколониальную политику в попытке удержать свои позиции, применяет политизированные рычаги экономического давления против тех, кто отказывается следовать в его кильватере на международной арене", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов об ужесточении администрацией США тарифов в отношении стран Глобального Юга.