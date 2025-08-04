https://ria.ru/20250804/zakharova-2033297919.html

Россия готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом, заявила Захарова

Россия готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом, заявила Захарова - РИА Новости, 04.08.2025

Россия готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом, заявила Захарова

Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:21:00+03:00

2025-08-04T16:21:00+03:00

2025-08-04T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Санкции и ограничения – это достойная сожаления реальность сегодняшнего исторического этапа, которая затрагивает весь мир. Вашингтон не может смириться с потерей гегемонии в формирующемся многополярном мироустройстве и продолжает проводить неоколониальную политику в попытке удержать свои позиции, применяет политизированные рычаги экономического давления против тех, кто отказывается следовать в его кильватере на международной арене", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов об ужесточении администрацией США тарифов в отношении стран Глобального Юга.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, брикс, в мире