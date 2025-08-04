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Россия готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом, заявила Захарова - РИА Новости, 04.08.2025
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16:21 04.08.2025 (обновлено: 16:28 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/zakharova-2033297919.html
Россия готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом, заявила Захарова
Россия готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом, заявила Захарова - РИА Новости, 04.08.2025
Россия готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом, заявила Захарова
Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:21:00+03:00
2025-08-04T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Санкции и ограничения – это достойная сожаления реальность сегодняшнего исторического этапа, которая затрагивает весь мир. Вашингтон не может смириться с потерей гегемонии в формирующемся многополярном мироустройстве и продолжает проводить неоколониальную политику в попытке удержать свои позиции, применяет политизированные рычаги экономического давления против тех, кто отказывается следовать в его кильватере на международной арене", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов об ужесточении администрацией США тарифов в отношении стран Глобального Юга.
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россия, сша, брикс, в мире
Россия, США, БРИКС, В мире
Россия готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом, заявила Захарова

Захарова: РФ готова расширять сотрудничество с Глобальным Югом и БРИКС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Санкции и ограничения – это достойная сожаления реальность сегодняшнего исторического этапа, которая затрагивает весь мир. Вашингтон не может смириться с потерей гегемонии в формирующемся многополярном мироустройстве и продолжает проводить неоколониальную политику в попытке удержать свои позиции, применяет политизированные рычаги экономического давления против тех, кто отказывается следовать в его кильватере на международной арене", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов об ужесточении администрацией США тарифов в отношении стран Глобального Юга.
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