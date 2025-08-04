Рейтинг@Mail.ru
В Загребе прошла акция протеста в память о жертвах операции "Буря" - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/zagreb-2033319067.html
В Загребе прошла акция протеста в память о жертвах операции "Буря"
В Загребе прошла акция протеста в память о жертвах операции "Буря" - РИА Новости, 04.08.2025
В Загребе прошла акция протеста в память о жертвах операции "Буря"
Акция протеста прошла в столице Хорватии Загребе на 30-летие военно-полицейской операции "Буря" против Республики Сербская Краина (РСК), передает Хорватское... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:45:00+03:00
2025-08-04T17:45:00+03:00
в мире
загреб
хорватия
сербия
александр вучич
милорад додик
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153066/13/1530661336_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_a8467fd398b55e0442512169853cbc87.jpg
БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Акция протеста прошла в столице Хорватии Загребе на 30-летие военно-полицейской операции "Буря" против Республики Сербская Краина (РСК), передает Хорватское радио и телевидение. "В знак памяти об убитых и изгнанных согражданах сербской национальности во время "Бури" на центральной площади Загреба состоялась антивоенная акция "Преступления "Бури" - ответственность всех нас"… Организаторы утверждают, что убиты сотни мирных жителей, беженцами стали около 200 тысяч, сожжено свыше 22 тысяч домов. Акцией они выразили солидарность с жертвами войны и потребовали предать правосудию совершивших военные преступления. Перед этим на площади Бана Елачича собрались их оппоненты – хорватские защитники. Их послание организаторам антивоенного собрания – "поискать правды в Белграде", - передает национальный телеканал. Организаторами протестной акции стал ряд НКО, включая "Женщин в поддержку жертв войны" (ROSA), "Центр по осознанию прошлого", "Центр гражданского мужества". В этом году официальный Загреб отмечает годовщину "Бури" дважды. Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде 31 июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП Bradley, истребители Rafale и БПЛА Bayraktar. Церемония в Загребе прошла в честь "Дня победы и хорватских защитников" и 30-летия операции "Буря" в августе 1995 года по уничтожению Республики Сербская Краина (РСК) и изгнанию около 250 тысяч сербов из Хорватии. В смотре участвовали около 3,4 тысячи хорватских военнослужащих, полицейских и ветеранов, 500 боевых и небоевых транспортных средств и 40 различных летательных аппаратов. В понедельник государственные торжества в Хорватии начались в городе Сплит с вручения наград подразделениям, участвовавшим в "Буре" 30 лет назад. Возглавили церемонию вице-премьер и министр по делам ветеранов Томо Медвед и председатель Сабора (парламента) Гордан Яндрокович. По данным хорватских властей в операции против хорватских сербов в августе 1995 года участвовали около 200 тысяч военнослужащих и полицейских, из которых 243 погибли и 1430 были ранены. За 84 часа они изгнали сербов с 10,5 тысяч квадратных километров территории. Во вторник основные государственные торжества "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников" назначены в Книне в 200 километрах на юг от Загреба – бывшем главном городе Республики Сербская Краина. Там соберется руководство страны и католическое духовенство, ожидается военный парад и различные мероприятия в течение всего дня. В Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби. В воскресенье вечером сербский президент Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, член президиума БиГ от сербов Желька Цвиянович, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ и патриарх Сербский Порфирий и около 30 тысяч граждан собрались в городе Сремски-Карловцы, чтобы почтить память погибших и напомнить о пострадавших и беженцах.
https://ria.ru/20250730/prestupleniya--2032298067.html
https://ria.ru/20250803/vuchich-2033147483.html
загреб
хорватия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153066/13/1530661336_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_44aa902410d925840d83426c2421847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, загреб, хорватия, сербия, александр вучич, милорад додик, rafale
В мире, Загреб, Хорватия, Сербия, Александр Вучич, Милорад Додик, Rafale
В Загребе прошла акция протеста в память о жертвах операции "Буря"

В Загребе прошла акция протеста на 30-летие военно-полицейской операции "Буря"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГород Загреб
Город Загреб - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Город Загреб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Акция протеста прошла в столице Хорватии Загребе на 30-летие военно-полицейской операции "Буря" против Республики Сербская Краина (РСК), передает Хорватское радио и телевидение.
«
"В знак памяти об убитых и изгнанных согражданах сербской национальности во время "Бури" на центральной площади Загреба состоялась антивоенная акция "Преступления "Бури" - ответственность всех нас"… Организаторы утверждают, что убиты сотни мирных жителей, беженцами стали около 200 тысяч, сожжено свыше 22 тысяч домов. Акцией они выразили солидарность с жертвами войны и потребовали предать правосудию совершивших военные преступления. Перед этим на площади Бана Елачича собрались их оппоненты – хорватские защитники. Их послание организаторам антивоенного собрания – "поискать правды в Белграде", - передает национальный телеканал.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Посольство Сербии высказалось о преступлениях во время операции "Буря"
30 июля, 10:22
Организаторами протестной акции стал ряд НКО, включая "Женщин в поддержку жертв войны" (ROSA), "Центр по осознанию прошлого", "Центр гражданского мужества".
В этом году официальный Загреб отмечает годовщину "Бури" дважды. Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде 31 июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП Bradley, истребители Rafale и БПЛА Bayraktar. Церемония в Загребе прошла в честь "Дня победы и хорватских защитников" и 30-летия операции "Буря" в августе 1995 года по уничтожению Республики Сербская Краина (РСК) и изгнанию около 250 тысяч сербов из Хорватии. В смотре участвовали около 3,4 тысячи хорватских военнослужащих, полицейских и ветеранов, 500 боевых и небоевых транспортных средств и 40 различных летательных аппаратов.
В понедельник государственные торжества в Хорватии начались в городе Сплит с вручения наград подразделениям, участвовавшим в "Буре" 30 лет назад. Возглавили церемонию вице-премьер и министр по делам ветеранов Томо Медвед и председатель Сабора (парламента) Гордан Яндрокович. По данным хорватских властей в операции против хорватских сербов в августе 1995 года участвовали около 200 тысяч военнослужащих и полицейских, из которых 243 погибли и 1430 были ранены. За 84 часа они изгнали сербов с 10,5 тысяч квадратных километров территории.
Во вторник основные государственные торжества "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников" назначены в Книне в 200 километрах на юг от Загреба – бывшем главном городе Республики Сербская Краина. Там соберется руководство страны и католическое духовенство, ожидается военный парад и различные мероприятия в течение всего дня.
В Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби. В воскресенье вечером сербский президент Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, член президиума БиГ от сербов Желька Цвиянович, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ и патриарх Сербский Порфирий и около 30 тысяч граждан собрались в городе Сремски-Карловцы, чтобы почтить память погибших и напомнить о пострадавших и беженцах.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Вучич пообещал поддерживать Республику Сербскую БиГ после приговора Додику
Вчера, 22:53
 
В миреЗагребХорватияСербияАлександр ВучичМилорад ДодикRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала