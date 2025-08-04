В Загребе прошла акция протеста в память о жертвах операции "Буря"
В Загребе прошла акция протеста на 30-летие военно-полицейской операции "Буря"
Город Загреб. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Акция протеста прошла в столице Хорватии Загребе на 30-летие военно-полицейской операции "Буря" против Республики Сербская Краина (РСК), передает Хорватское радио и телевидение.
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"В знак памяти об убитых и изгнанных согражданах сербской национальности во время "Бури" на центральной площади Загреба состоялась антивоенная акция "Преступления "Бури" - ответственность всех нас"… Организаторы утверждают, что убиты сотни мирных жителей, беженцами стали около 200 тысяч, сожжено свыше 22 тысяч домов. Акцией они выразили солидарность с жертвами войны и потребовали предать правосудию совершивших военные преступления. Перед этим на площади Бана Елачича собрались их оппоненты – хорватские защитники. Их послание организаторам антивоенного собрания – "поискать правды в Белграде", - передает национальный телеканал.
Организаторами протестной акции стал ряд НКО, включая "Женщин в поддержку жертв войны" (ROSA), "Центр по осознанию прошлого", "Центр гражданского мужества".
В этом году официальный Загреб отмечает годовщину "Бури" дважды. Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде 31 июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП Bradley, истребители Rafale и БПЛА Bayraktar. Церемония в Загребе прошла в честь "Дня победы и хорватских защитников" и 30-летия операции "Буря" в августе 1995 года по уничтожению Республики Сербская Краина (РСК) и изгнанию около 250 тысяч сербов из Хорватии. В смотре участвовали около 3,4 тысячи хорватских военнослужащих, полицейских и ветеранов, 500 боевых и небоевых транспортных средств и 40 различных летательных аппаратов.
В понедельник государственные торжества в Хорватии начались в городе Сплит с вручения наград подразделениям, участвовавшим в "Буре" 30 лет назад. Возглавили церемонию вице-премьер и министр по делам ветеранов Томо Медвед и председатель Сабора (парламента) Гордан Яндрокович. По данным хорватских властей в операции против хорватских сербов в августе 1995 года участвовали около 200 тысяч военнослужащих и полицейских, из которых 243 погибли и 1430 были ранены. За 84 часа они изгнали сербов с 10,5 тысяч квадратных километров территории.
Во вторник основные государственные торжества "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников" назначены в Книне в 200 километрах на юг от Загреба – бывшем главном городе Республики Сербская Краина. Там соберется руководство страны и католическое духовенство, ожидается военный парад и различные мероприятия в течение всего дня.
В Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби. В воскресенье вечером сербский президент Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, член президиума БиГ от сербов Желька Цвиянович, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ и патриарх Сербский Порфирий и около 30 тысяч граждан собрались в городе Сремски-Карловцы, чтобы почтить память погибших и напомнить о пострадавших и беженцах.