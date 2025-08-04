https://ria.ru/20250804/zagreb-2033319067.html

В Загребе прошла акция протеста в память о жертвах операции "Буря"

В Загребе прошла акция протеста в память о жертвах операции "Буря" - РИА Новости, 04.08.2025

В Загребе прошла акция протеста в память о жертвах операции "Буря"

Акция протеста прошла в столице Хорватии Загребе на 30-летие военно-полицейской операции "Буря" против Республики Сербская Краина (РСК), передает Хорватское... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:45:00+03:00

2025-08-04T17:45:00+03:00

2025-08-04T17:45:00+03:00

в мире

загреб

хорватия

сербия

александр вучич

милорад додик

rafale

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153066/13/1530661336_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_a8467fd398b55e0442512169853cbc87.jpg

БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Акция протеста прошла в столице Хорватии Загребе на 30-летие военно-полицейской операции "Буря" против Республики Сербская Краина (РСК), передает Хорватское радио и телевидение. "В знак памяти об убитых и изгнанных согражданах сербской национальности во время "Бури" на центральной площади Загреба состоялась антивоенная акция "Преступления "Бури" - ответственность всех нас"… Организаторы утверждают, что убиты сотни мирных жителей, беженцами стали около 200 тысяч, сожжено свыше 22 тысяч домов. Акцией они выразили солидарность с жертвами войны и потребовали предать правосудию совершивших военные преступления. Перед этим на площади Бана Елачича собрались их оппоненты – хорватские защитники. Их послание организаторам антивоенного собрания – "поискать правды в Белграде", - передает национальный телеканал. Организаторами протестной акции стал ряд НКО, включая "Женщин в поддержку жертв войны" (ROSA), "Центр по осознанию прошлого", "Центр гражданского мужества". В этом году официальный Загреб отмечает годовщину "Бури" дважды. Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде 31 июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП Bradley, истребители Rafale и БПЛА Bayraktar. Церемония в Загребе прошла в честь "Дня победы и хорватских защитников" и 30-летия операции "Буря" в августе 1995 года по уничтожению Республики Сербская Краина (РСК) и изгнанию около 250 тысяч сербов из Хорватии. В смотре участвовали около 3,4 тысячи хорватских военнослужащих, полицейских и ветеранов, 500 боевых и небоевых транспортных средств и 40 различных летательных аппаратов. В понедельник государственные торжества в Хорватии начались в городе Сплит с вручения наград подразделениям, участвовавшим в "Буре" 30 лет назад. Возглавили церемонию вице-премьер и министр по делам ветеранов Томо Медвед и председатель Сабора (парламента) Гордан Яндрокович. По данным хорватских властей в операции против хорватских сербов в августе 1995 года участвовали около 200 тысяч военнослужащих и полицейских, из которых 243 погибли и 1430 были ранены. За 84 часа они изгнали сербов с 10,5 тысяч квадратных километров территории. Во вторник основные государственные торжества "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников" назначены в Книне в 200 километрах на юг от Загреба – бывшем главном городе Республики Сербская Краина. Там соберется руководство страны и католическое духовенство, ожидается военный парад и различные мероприятия в течение всего дня. В Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби. В воскресенье вечером сербский президент Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, член президиума БиГ от сербов Желька Цвиянович, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ и патриарх Сербский Порфирий и около 30 тысяч граждан собрались в городе Сремски-Карловцы, чтобы почтить память погибших и напомнить о пострадавших и беженцах.

https://ria.ru/20250730/prestupleniya--2032298067.html

https://ria.ru/20250803/vuchich-2033147483.html

загреб

хорватия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, загреб, хорватия, сербия, александр вучич, милорад додик, rafale