https://ria.ru/20250804/vsu-2033327119.html

Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения

Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения - РИА Новости, 04.08.2025

Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения

Пострадавший в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по Энергодару в Запорожской области мужчина получил легкие осколочные ранения и в госпитализации не нуждается, РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:13:00+03:00

2025-08-04T18:13:00+03:00

2025-08-04T18:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - РИА Новости. Пострадавший в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по Энергодару в Запорожской области мужчина получил легкие осколочные ранения и в госпитализации не нуждается, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. "По моей информации мужчина получил легкие осколочные ранения. Ему оказали медицинскую помощь. В госпитализации он не нуждается, проходит амбулаторное лечение",- сказал Пухов. Ранее власти города и региона сообщали, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки женщина погибла, мужчина получил осколочные ранения. Экстренные службы не смогли оперативно подъехать на место, так как в небе находилось еще несколько ударных дронов ВСУ. За полчаса до инцидента в этом же районе был атакован автомобиль МЧС прибывший на место тушения пожара, возникшего из-за обстрела со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250804/kalibry-2033232106.html

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происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)