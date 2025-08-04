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Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 04.08.2025 (обновлено: 18:14 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/vsu-2033327119.html
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения - РИА Новости, 04.08.2025
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения
Пострадавший в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по Энергодару в Запорожской области мужчина получил легкие осколочные ранения и в госпитализации не нуждается, РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:13:00+03:00
2025-08-04T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - РИА Новости. Пострадавший в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по Энергодару в Запорожской области мужчина получил легкие осколочные ранения и в госпитализации не нуждается, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. "По моей информации мужчина получил легкие осколочные ранения. Ему оказали медицинскую помощь. В госпитализации он не нуждается, проходит амбулаторное лечение",- сказал Пухов. Ранее власти города и региона сообщали, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки женщина погибла, мужчина получил осколочные ранения. Экстренные службы не смогли оперативно подъехать на место, так как в небе находилось еще несколько ударных дронов ВСУ. За полчаса до инцидента в этом же районе был атакован автомобиль МЧС прибывший на место тушения пожара, возникшего из-за обстрела со стороны ВСУ.
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энергодар
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происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения

Пострадавший при атаке БПЛА на Энергодар мужчина не нуждается в госпитализации

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - РИА Новости. Пострадавший в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по Энергодару в Запорожской области мужчина получил легкие осколочные ранения и в госпитализации не нуждается, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.
"По моей информации мужчина получил легкие осколочные ранения. Ему оказали медицинскую помощь. В госпитализации он не нуждается, проходит амбулаторное лечение",- сказал Пухов.
Ранее власти города и региона сообщали, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки женщина погибла, мужчина получил осколочные ранения. Экстренные службы не смогли оперативно подъехать на место, так как в небе находилось еще несколько ударных дронов ВСУ. За полчаса до инцидента в этом же районе был атакован автомобиль МЧС прибывший на место тушения пожара, возникшего из-за обстрела со стороны ВСУ.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
ВС России нанесли групповой удар по аэродромам ВСУ
12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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