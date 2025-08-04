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Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения - РИА Новости, 04.08.2025
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения
Пострадавший в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по Энергодару в Запорожской области мужчина получил легкие осколочные ранения и в госпитализации не нуждается, РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:13:00+03:00
2025-08-04T18:13:00+03:00
2025-08-04T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - РИА Новости. Пострадавший в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по Энергодару в Запорожской области мужчина получил легкие осколочные ранения и в госпитализации не нуждается, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. "По моей информации мужчина получил легкие осколочные ранения. Ему оказали медицинскую помощь. В госпитализации он не нуждается, проходит амбулаторное лечение",- сказал Пухов. Ранее власти города и региона сообщали, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки женщина погибла, мужчина получил осколочные ранения. Экстренные службы не смогли оперативно подъехать на место, так как в небе находилось еще несколько ударных дронов ВСУ. За полчаса до инцидента в этом же районе был атакован автомобиль МЧС прибывший на место тушения пожара, возникшего из-за обстрела со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20250804/kalibry-2033232106.html
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происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Энергодаре получил легкие ранения
Пострадавший при атаке БПЛА на Энергодар мужчина не нуждается в госпитализации