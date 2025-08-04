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ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
Российские подразделения "Южной" группировки уничтожили за сутки до 150 военных Украины, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие, сообщило в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:26:00+03:00
2025-08-04T12:26:00+03:00
2025-08-04T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки уничтожили за сутки до 150 военных Украины, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Плещеевка, Иванполье, Звановка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Юг"