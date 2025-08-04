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В Курской области в годовщину вторжения ВСУ пройдут поминальные службы - РИА Новости, 04.08.2025
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10:45 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vsu-2033196015.html
В Курской области в годовщину вторжения ВСУ пройдут поминальные службы
В Курской области в годовщину вторжения ВСУ пройдут поминальные службы - РИА Новости, 04.08.2025
В Курской области в годовщину вторжения ВСУ пройдут поминальные службы
Шестого августа, в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область, во всех действующих храмах региона пройдут поминальные службы, а также поминальные колокольные... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:45:00+03:00
2025-08-04T10:45:00+03:00
курская область
украина
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 4 авг – РИА Новости. Шестого августа, в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область, во всех действующих храмах региона пройдут поминальные службы, а также поминальные колокольные звоны, сообщил врио заместителя председателя регионального правительства Евгений Лобов. "Шестого августа, в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины на территорию Курской области, во всех действующих храмах Курской митрополии пройдут поминальные панихиды по трагически погибшим мирным гражданам и защитникам нашего региона. А в 12 часов одновременно во всех храмах области будут совершены поминальные колокольные звоны", – сказал Лобов в ходе еженедельного оперативного заседания регионального правительства. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в свою очередь добавил, что сам лично примет участие в поминальной службе в одном из храмов. "Думаю, что люди, которые хотят и хотели бы помянуть и выразить свои чувства, имеют такую возможность сделать. Признателен нашей митрополии, нашему епископу Курскому и Рыльскому, владыке Герману, который такое решение принял. Во всех храмах у нас соответствующие поминальные службы пройдут", – сказал Хинштейн.
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курская область, украина, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Курская область, Украина, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области в годовщину вторжения ВСУ пройдут поминальные службы

В годовщину вторжения ВСУ в храмах Курской области пройдут поминальные службы

© РИА НовостиИкона Богоматери в храме Иоана Предтечи Курской области
Икона Богоматери в храме Иоана Предтечи Курской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Икона Богоматери в храме Иоана Предтечи Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 4 авг – РИА Новости. Шестого августа, в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область, во всех действующих храмах региона пройдут поминальные службы, а также поминальные колокольные звоны, сообщил врио заместителя председателя регионального правительства Евгений Лобов.
"Шестого августа, в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины на территорию Курской области, во всех действующих храмах Курской митрополии пройдут поминальные панихиды по трагически погибшим мирным гражданам и защитникам нашего региона. А в 12 часов одновременно во всех храмах области будут совершены поминальные колокольные звоны", – сказал Лобов в ходе еженедельного оперативного заседания регионального правительства.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в свою очередь добавил, что сам лично примет участие в поминальной службе в одном из храмов.
"Думаю, что люди, которые хотят и хотели бы помянуть и выразить свои чувства, имеют такую возможность сделать. Признателен нашей митрополии, нашему епископу Курскому и Рыльскому, владыке Герману, который такое решение принял. Во всех храмах у нас соответствующие поминальные службы пройдут", – сказал Хинштейн.
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