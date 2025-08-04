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В парламенте Молдавии обвинили власти в преследовании граждан - РИА Новости, 04.08.2025
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12:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vlasti-2033226503.html
В парламенте Молдавии обвинили власти в преследовании граждан
В парламенте Молдавии обвинили власти в преследовании граждан - РИА Новости, 04.08.2025
В парламенте Молдавии обвинили власти в преследовании граждан
Власти Молдавии перешли от гонения оппозиции к преследованиям простых граждан, выписывая протоколы за якобы имеющую место электоральную коррупцию, заявил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:15:00+03:00
2025-08-04T12:15:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
илан шор
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Власти Молдавии перешли от гонения оппозиции к преследованиям простых граждан, выписывая протоколы за якобы имеющую место электоральную коррупцию, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Последнее заседание суда по делу Таубер было перенесено из-за забастовки адвокатов на 4 августа, на котором продолжились прения сторон. Полиция оцепила весь периметр здания суда, где продолжилось рассмотрение дела по Таубер. Не пускали даже прохожих. Сторонники Таубер несмотря на это организовали митинг в поддержку политика. Они перешли на другую сторону бульвара от здания суда Кишинева. "Если промолчать сегодня, когда незаконно судят такого крупного политика, как Марина Таубер - женщину, которая стоит на страже интересов всех граждан Молдавии, - то завтра придут к каждому из нас. Мы уже стали свидетелями того, что они (власти республики – ред.) перешли от преследования оппозиции к преследованиям простых граждан. Мы видим эти незаконные протоколы за якобы электоральную коррупцию", - сказал Фотеску журналистам. По словам депутата, протоколы за якобы электоральную коррупцию - это правовой нонсенс. "Никто никогда не доказал, кто за кого голосовал, и тем более, что это делалось за деньги. Это просто попытка запугать людей перед предстоящими 28 сентября парламентскими выборами", - отметил он. Фотеску обратил внимание на то, что все митинги оппозиции носили исключительно мирный характер. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250804/moldavija-2033187384.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Илан Шор
В парламенте Молдавии обвинили власти в преследовании граждан

Депутат Фотеску обвинил власти Молдавии в преследовании простых граждан

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Власти Молдавии перешли от гонения оппозиции к преследованиям простых граждан, выписывая протоколы за якобы имеющую место электоральную коррупцию, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Последнее заседание суда по делу Таубер было перенесено из-за забастовки адвокатов на 4 августа, на котором продолжились прения сторон. Полиция оцепила весь периметр здания суда, где продолжилось рассмотрение дела по Таубер. Не пускали даже прохожих. Сторонники Таубер несмотря на это организовали митинг в поддержку политика. Они перешли на другую сторону бульвара от здания суда Кишинева.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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"Если промолчать сегодня, когда незаконно судят такого крупного политика, как Марина Таубер - женщину, которая стоит на страже интересов всех граждан Молдавии, - то завтра придут к каждому из нас. Мы уже стали свидетелями того, что они (власти республики – ред.) перешли от преследования оппозиции к преследованиям простых граждан. Мы видим эти незаконные протоколы за якобы электоральную коррупцию", - сказал Фотеску журналистам.
По словам депутата, протоколы за якобы электоральную коррупцию - это правовой нонсенс. "Никто никогда не доказал, кто за кого голосовал, и тем более, что это делалось за деньги. Это просто попытка запугать людей перед предстоящими 28 сентября парламентскими выборами", - отметил он. Фотеску обратил внимание на то, что все митинги оппозиции носили исключительно мирный характер.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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