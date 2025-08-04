https://ria.ru/20250804/viza-2033201678.html

Британские вузы будут штрафовать за недобросовестных студентов-мигрантов

Британские вузы будут штрафовать за недобросовестных студентов-мигрантов - РИА Новости, 04.08.2025

Британские вузы будут штрафовать за недобросовестных студентов-мигрантов

Британские власти планируют ужесточить ответственность местных вузов за зачисление иностранцев, которые используют студенческую визу для подачи прошения об... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:15:00+03:00

2025-08-04T11:15:00+03:00

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ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Британские власти планируют ужесточить ответственность местных вузов за зачисление иностранцев, которые используют студенческую визу для подачи прошения об убежище, сообщает в понедельник издание Times. "Университеты будут ограничены в приеме иностранных студентов, если они не смогут воспрепятстовать тому, чтобы обучение у них использовалось в качестве лазейки для мигрантов, просящих убежище в Великобритании", - говорится в статье. В частности, санкции в отношении вузов будут вводиться, если менее 95% иностранных студентов, которых приняли на обучение, действительно начали учебу, или если меньше 90% продолжают обучение до конца, пишет газета. Кроме того, власти будут наказывать учреждения, если более 5% принятых ими студентов получили отказ от властей, добавляется в материале. Университеты с худшими показателями будут именоваться и порицаться, для них будет введено ограничение на число приема новых иностранных студентов до улучшения показателей, в противном случае они будут вовсе лишены возможности оказывать спонсорскую поддержку по получению студентами виз, пишет издание. Ожидается, что о новых планах объявят в сентябре на фоне стремлений правительства ограничить использование лазеек мигрантами. Как информирует газета, в прошлом году 16 тысяч прошений на убежище поступило от иностранных студентов, которые законно прибыли в Великобританию по студенческой визе. Часть из них также запросили бесплатное проживание и пособие в ожидании решения по их ходатайству. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

https://ria.ru/20250804/gosduma-2033159428.html

https://ria.ru/20250802/migranty-2032936038.html

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