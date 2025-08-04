https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html

Орбан прокомментировал решение суда Боснии и Герцеговины по Додику

Орбан прокомментировал решение суда Боснии и Герцеговины по Додику - РИА Новости, 04.08.2025

Орбан прокомментировал решение суда Боснии и Герцеговины по Додику

Венгрия не признает решение апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставить в силе приговор президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:29:00+03:00

2025-08-04T22:29:00+03:00

2025-08-04T22:29:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Венгрия не признает решение апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставить в силе приговор президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику и выступает решительно против вмешательства Брюсселя во внутренние дела государств, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В пятницу Радио и телевидение Республики Сербской сообщило, что апелляционная палата суда БиГ оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. "Венгрия не признаёт решение суда против президента Додика. Попытки назначенных ЕС надзирателей отстранить его от должности за противодействие их глобалистской повестке неприемлемы. Он законный избранный лидер Республики Сербской. Мы решительно выступаем против вмешательства Брюсселя в суверенные дела. Ничто не может стоять выше воли народа", - написал Орбан в соцсети Х. Ранее в пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "политической охотой на ведьм" решение апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставить в силе приговор Додику. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.

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