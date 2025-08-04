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Тверские волонтеры передали гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/tver-2033306345.html
Тверские волонтеры передали гуманитарную помощь в зону СВО
Тверские волонтеры передали гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 04.08.2025
Тверские волонтеры передали гуманитарную помощь в зону СВО
Гуманитарная помощь, собранная силами местных жителей, организаций и волонтёров доставлена в зону проведения специальной военной операции из Твери и других... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:49:00+03:00
2025-08-04T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
тверь
россия
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Гуманитарная помощь, собранная силами местных жителей, организаций и волонтёров доставлена в зону проведения специальной военной операции из Твери и других муниципалитетов региона, рассказала пресс-служба правительства Тверской области. "Из Твери в зону СВО переданы спальные мешки и специнструменты. Из Сонковского округа – маскировочные сети. К концу июля группой волонтёров "МасксетиСонково" было изготовлено 380 сетей, которые постоянно доставляются на передовую через штабы по заявкам военнослужащих. Также масксети отправлены в зону СВО из Западнодвинского, Оленинского, Зубцовского округов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. В пресс-службе отметили, что Калязинский округ направил на передовую продукты, медицинские изделия и колёса для автотранспорта. Из Кашинского округа поступили комплектующие для дронов, спецснаряжение, генератор и слесарное оборудование. "Нелидовские волонтёры совместно с добровольцами Андреаполя отправили в зону СВО квадрокоптер, дизельные генераторы, инструменты, медикаменты, медицинские рюкзаки, тактические аптечки, маскировочные сети. В сборе гуманитарной помощи активно участвуют жители, организации и предприятия Верхневолжья", - подчеркнули в правительстве.
https://ria.ru/20250804/pomosch-2033222952.html
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тверь, россия
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Россия
Тверские волонтеры передали гуманитарную помощь в зону СВО

Тверские волонтеры передали специнструменты и другие необходимые вещи в зону СВО

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверские волонтёры и жители передали специнструменты и другие необходимые вещи в зону СВО
Тверские волонтёры и жители передали специнструменты и другие необходимые вещи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверские волонтёры и жители передали специнструменты и другие необходимые вещи в зону СВО
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Гуманитарная помощь, собранная силами местных жителей, организаций и волонтёров доставлена в зону проведения специальной военной операции из Твери и других муниципалитетов региона, рассказала пресс-служба правительства Тверской области.
"Из Твери в зону СВО переданы спальные мешки и специнструменты. Из Сонковского округа – маскировочные сети. К концу июля группой волонтёров "МасксетиСонково" было изготовлено 380 сетей, которые постоянно доставляются на передовую через штабы по заявкам военнослужащих. Также масксети отправлены в зону СВО из Западнодвинского, Оленинского, Зубцовского округов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
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В пресс-службе отметили, что Калязинский округ направил на передовую продукты, медицинские изделия и колёса для автотранспорта. Из Кашинского округа поступили комплектующие для дронов, спецснаряжение, генератор и слесарное оборудование.
"Нелидовские волонтёры совместно с добровольцами Андреаполя отправили в зону СВО квадрокоптер, дизельные генераторы, инструменты, медикаменты, медицинские рюкзаки, тактические аптечки, маскировочные сети. В сборе гуманитарной помощи активно участвуют жители, организации и предприятия Верхневолжья", - подчеркнули в правительстве.
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Специальная военная операция на УкраинеТверьРоссия
 
 
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