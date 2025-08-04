https://ria.ru/20250804/tver-2033306345.html

Тверские волонтеры передали гуманитарную помощь в зону СВО

Тверские волонтеры передали гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 04.08.2025

Тверские волонтеры передали гуманитарную помощь в зону СВО

Гуманитарная помощь, собранная силами местных жителей, организаций и волонтёров доставлена в зону проведения специальной военной операции из Твери и других... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:49:00+03:00

2025-08-04T16:49:00+03:00

2025-08-04T16:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

тверь

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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Гуманитарная помощь, собранная силами местных жителей, организаций и волонтёров доставлена в зону проведения специальной военной операции из Твери и других муниципалитетов региона, рассказала пресс-служба правительства Тверской области. "Из Твери в зону СВО переданы спальные мешки и специнструменты. Из Сонковского округа – маскировочные сети. К концу июля группой волонтёров "МасксетиСонково" было изготовлено 380 сетей, которые постоянно доставляются на передовую через штабы по заявкам военнослужащих. Также масксети отправлены в зону СВО из Западнодвинского, Оленинского, Зубцовского округов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. В пресс-службе отметили, что Калязинский округ направил на передовую продукты, медицинские изделия и колёса для автотранспорта. Из Кашинского округа поступили комплектующие для дронов, спецснаряжение, генератор и слесарное оборудование. "Нелидовские волонтёры совместно с добровольцами Андреаполя отправили в зону СВО квадрокоптер, дизельные генераторы, инструменты, медикаменты, медицинские рюкзаки, тактические аптечки, маскировочные сети. В сборе гуманитарной помощи активно участвуют жители, организации и предприятия Верхневолжья", - подчеркнули в правительстве.

https://ria.ru/20250804/pomosch-2033222952.html

https://ria.ru/20250801/svo-2032810213.html

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тверь, россия