Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили вероятность нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/turtsija-2033161840.html
В Турции оценили вероятность нового раунда переговоров России и Украины
В Турции оценили вероятность нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 04.08.2025
В Турции оценили вероятность нового раунда переговоров России и Украины
Сигналов по дате очередного, четвертого раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле пока нет, но турецкая сторона всегда готова их принять, заявили РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:22:00+03:00
2025-08-04T05:22:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e68860ee5ebbcbf69c152d9699d4c54.jpg
АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Сигналов по дате очередного, четвертого раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле пока нет, но турецкая сторона всегда готова их принять, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. "Нет, пока таких сигналов нет. Мы сообщим в случае появления конкретики", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности проведения очередного раунда переговоров в августе. По словам представителя администрации президента Турции, турецкая сторона всегда готова к посредничеству для урегулирования конфликта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
https://ria.ru/20250801/belorussija-2032924011.html
https://ria.ru/20250802/peregovory-2032931838.html
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4ecbdc10c33835cd41f9a5a899abf966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция
В Турции оценили вероятность нового раунда переговоров России и Украины

Администрация Эрдогана: сигналов по дате переговоров России и Украины пока нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Сигналов по дате очередного, четвертого раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле пока нет, но турецкая сторона всегда готова их принять, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Белоруссия и Турция поддерживают контакты по переговорам по Украине
1 августа, 22:56
"Нет, пока таких сигналов нет. Мы сообщим в случае появления конкретики", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности проведения очередного раунда переговоров в августе.
По словам представителя администрации президента Турции, турецкая сторона всегда готова к посредничеству для урегулирования конфликта.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Он уперся": в Киеве жестко высказались о переговорах России и Украины
2 августа, 01:11
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала