https://ria.ru/20250804/turtsija-2033161840.html

В Турции оценили вероятность нового раунда переговоров России и Украины

В Турции оценили вероятность нового раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 04.08.2025

В Турции оценили вероятность нового раунда переговоров России и Украины

Сигналов по дате очередного, четвертого раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле пока нет, но турецкая сторона всегда готова их принять, заявили РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:22:00+03:00

2025-08-04T05:22:00+03:00

2025-08-04T05:22:00+03:00

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АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Сигналов по дате очередного, четвертого раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле пока нет, но турецкая сторона всегда готова их принять, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. "Нет, пока таких сигналов нет. Мы сообщим в случае появления конкретики", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности проведения очередного раунда переговоров в августе. По словам представителя администрации президента Турции, турецкая сторона всегда готова к посредничеству для урегулирования конфликта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

https://ria.ru/20250801/belorussija-2032924011.html

https://ria.ru/20250802/peregovory-2032931838.html

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в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция