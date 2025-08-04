https://ria.ru/20250804/trevoga-2033218525.html
На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу
На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025
На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз с начала дня объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:55:00+03:00
2025-08-04T11:55:00+03:00
2025-08-04T11:56:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_5472db839c0687c72b7d8f56bd316f74.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз с начала дня объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник уже дважды объявляли воздушную тревогу на всей территории Украины. Через некоторое время ее отменяли. В 11.45 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях. Через две минуты она была объявлена во всех регионах Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_4808580f59fa697ac06c864a5187b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в третий раз с начала дня объявлена на всей территории Украины