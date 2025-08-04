https://ria.ru/20250804/trevoga-2033218525.html

На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025

На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога третий раз с начала дня объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:55:00+03:00

2025-08-04T11:55:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз с начала дня объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник уже дважды объявляли воздушную тревогу на всей территории Украины. Через некоторое время ее отменяли. В 11.45 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях. Через две минуты она была объявлена во всех регионах Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, дмитрий песков, украина, киев, вооруженные силы украины