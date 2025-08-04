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Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции - РИА Новости, 04.08.2025
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11:35 04.08.2025 (обновлено: 11:52 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/telo-2033207136.html
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции - РИА Новости, 04.08.2025
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции
Генеральное консульство РФ в Стамбуле ждет от турецких правоохранительных органов ответа на запрос для получения официальной информации о найденном в лесу теле... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:35:00+03:00
2025-08-04T11:52:00+03:00
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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле ждет от турецких правоохранительных органов ответа на запрос для получения официальной информации о найденном в лесу теле якобы россиянина, сообщили РИА Новости дипломаты.Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины с пластиковым мешком для мусора на голове. По имевшимся документам установлено, что это - гражданин России Усман Амриев, 20 лет, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов, полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве."Генконсульством направило запрос в местные правоохранительные структуры, ждем ответа", - отметили дипломаты.Турецкие СМИ сообщали, что при мужчине была обнаружена напечатанная на компьютере записка. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.
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в мире, россия, стамбул, турция
В мире, Россия, Стамбул, Турция
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции

Генконсульство направило запрос о найденном в Стамбуле теле якобы россиянина

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле ждет от турецких правоохранительных органов ответа на запрос для получения официальной информации о найденном в лесу теле якобы россиянина, сообщили РИА Новости дипломаты.
Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины с пластиковым мешком для мусора на голове. По имевшимся документам установлено, что это - гражданин России Усман Амриев, 20 лет, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов, полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве.
"Генконсульством направило запрос в местные правоохранительные структуры, ждем ответа", - отметили дипломаты.
Турецкие СМИ сообщали, что при мужчине была обнаружена напечатанная на компьютере записка. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.
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