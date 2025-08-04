https://ria.ru/20250804/telo-2033207136.html

Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции

Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции - РИА Новости, 04.08.2025

Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции

Генеральное консульство РФ в Стамбуле ждет от турецких правоохранительных органов ответа на запрос для получения официальной информации о найденном в лесу теле... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:35:00+03:00

2025-08-04T11:35:00+03:00

2025-08-04T11:52:00+03:00

в мире

россия

стамбул

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg

СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле ждет от турецких правоохранительных органов ответа на запрос для получения официальной информации о найденном в лесу теле якобы россиянина, сообщили РИА Новости дипломаты.Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины с пластиковым мешком для мусора на голове. По имевшимся документам установлено, что это - гражданин России Усман Амриев, 20 лет, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов, полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве."Генконсульством направило запрос в местные правоохранительные структуры, ждем ответа", - отметили дипломаты.Турецкие СМИ сообщали, что при мужчине была обнаружена напечатанная на компьютере записка. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.

https://ria.ru/20250502/bali-2014666587.html

россия

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, стамбул, турция