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Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции - РИА Новости, 04.08.2025
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции
Генеральное консульство РФ в Стамбуле ждет от турецких правоохранительных органов ответа на запрос для получения официальной информации о найденном в лесу теле... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:35:00+03:00
2025-08-04T11:35:00+03:00
2025-08-04T11:52:00+03:00
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СТАМБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле ждет от турецких правоохранительных органов ответа на запрос для получения официальной информации о найденном в лесу теле якобы россиянина, сообщили РИА Новости дипломаты.Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины с пластиковым мешком для мусора на голове. По имевшимся документам установлено, что это - гражданин России Усман Амриев, 20 лет, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов, полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве."Генконсульством направило запрос в местные правоохранительные структуры, ждем ответа", - отметили дипломаты.Турецкие СМИ сообщали, что при мужчине была обнаружена напечатанная на компьютере записка. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.
https://ria.ru/20250502/bali-2014666587.html
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в мире, россия, стамбул, турция
В мире, Россия, Стамбул, Турция
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции
Генконсульство направило запрос о найденном в Стамбуле теле якобы россиянина