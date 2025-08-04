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Спецоперация 4 августа: удары ракетами "Кинжал" по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033336355.html
Спецоперация 4 августа: удары ракетами "Кинжал" по аэродромам ВСУ
Спецоперация 4 августа: удары ракетами "Кинжал" по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025
Спецоперация 4 августа: удары ракетами "Кинжал" по аэродромам ВСУ
Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:50:00+03:00
2025-08-04T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО около 1160 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Удар КинжалаМинистерство обороны РФ сообщило о том, что в понедельник ВС РФ нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", отметили в военном ведомстве. Военные преступления ВСУ и ЗападаУкраинские военнослужащие держали мирных жителей Новоукраинки в ДНР в подвале без еды и воды, рассказал командир роты Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" Максим Вахрушев, сообщает Минобороны РФ. Дроны противника, не найдя военных объектов, атакуют гражданское население в Херсонской области, интенсивность обстрелов усиливается каждый раз на фоне активных фаз переговорных процессов между РФ и Украиной, рассказал в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. Два человека погибли, еще 18 пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). По данным спецслужбы, исполнение антироссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам. Переговоры РФ и УкраиныСигналов по дате очередного, четвертого раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле пока нет, но турецкая сторона всегда готова их принять, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По информации администрации, турецкая сторона рассчитывает, что встреча лидеров России, США и Украины в Турции пройдет скоро, но конкретных временных рамок и дат нет. Там уточнили, что инициированная Турцией встреча лидеров РФ, США и Украины в Стамбуле может стать исторической, если технические группы в ходе встреч смогут выработать проект будущего соглашения. Кроме того, переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине. Он отметил, что Россия сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине является предпочтительным. При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана какой-либо конкретики по вероятной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, говорить о её сроках и месте преждевременно. ВСУ терпят неудачуУкраинские войска пытались с помощью американских бронетранспортеров и мощного обмундирования выбить российских бойцов с позиции в промзоне у населенного пункта Удачное в ДНР, но у них ничего не получилось, рассказал командир штурмовой роты Александр Сапожников. Украинские военные пожаловались британской газете Times на неспособность властей принять своевременные решения против российских БПЛА и проблемы со сложной западной техникой. Помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 миллиарда евро оказалась заморожена из-за Венгрии, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. ВСУ перебрасывают спецназ в район Юнаковки Сумской области и несут потери, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, подразделения ВДВ ведут ожесточенные бои в лесополосах возле Юнаковки. ВСУ продолжают переброску спецназа, отмечается работа 144-го центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ, есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ.
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Боец: ВСУ запускают дроны-телохранители для "Бабы-Яги"
ВСУ используют дополнительный дрон Mavic для наблюдения и сохранения собственного тяжелого БПЛА "Баба-Яга", рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки "Центр" с позывным "Крис"
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россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Владимир Сальдо

Спецоперация 4 августа: удары ракетами "Кинжал" по аэродромам ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО около 1160 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Удар Кинжала

Министерство обороны РФ сообщило о том, что в понедельник ВС РФ нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", отметили в военном ведомстве.

Военные преступления ВСУ и Запада

Украинские военнослужащие держали мирных жителей Новоукраинки в ДНР в подвале без еды и воды, рассказал командир роты Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" Максим Вахрушев, сообщает Минобороны РФ.
Дроны противника, не найдя военных объектов, атакуют гражданское население в Херсонской области, интенсивность обстрелов усиливается каждый раз на фоне активных фаз переговорных процессов между РФ и Украиной, рассказал в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо.
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Вплоть до расправы". На Западе ужаснулись происходящему на Украине
16:21
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
Два человека погибли, еще 18 пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). По данным спецслужбы, исполнение антироссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу
10:02

Переговоры РФ и Украины

Сигналов по дате очередного, четвертого раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле пока нет, но турецкая сторона всегда готова их принять, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По информации администрации, турецкая сторона рассчитывает, что встреча лидеров России, США и Украины в Турции пройдет скоро, но конкретных временных рамок и дат нет. Там уточнили, что инициированная Турцией встреча лидеров РФ, США и Украины в Стамбуле может стать исторической, если технические группы в ходе встреч смогут выработать проект будущего соглашения. Кроме того, переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине. Он отметил, что Россия сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине является предпочтительным. При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана какой-либо конкретики по вероятной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, говорить о её сроках и месте преждевременно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В США рассказали об угрозе Украине из-за ультиматума Трампа
15:59

ВСУ терпят неудачу

Украинские войска пытались с помощью американских бронетранспортеров и мощного обмундирования выбить российских бойцов с позиции в промзоне у населенного пункта Удачное в ДНР, но у них ничего не получилось, рассказал командир штурмовой роты Александр Сапожников.
Украинские военные пожаловались британской газете Times на неспособность властей принять своевременные решения против российских БПЛА и проблемы со сложной западной техникой.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Начали возводить". СМИ рассказали, что происходит на Украине из-за России
10:37
Помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 миллиарда евро оказалась заморожена из-за Венгрии, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
ВСУ перебрасывают спецназ в район Юнаковки Сумской области и несут потери, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, подразделения ВДВ ведут ожесточенные бои в лесополосах возле Юнаковки. ВСУ продолжают переброску спецназа, отмечается работа 144-го центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ, есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВладимир Сальдо
 
 
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