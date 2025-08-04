Рейтинг@Mail.ru
ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161196.html
ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец
ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец
Украинские подразделения после освобождения российскими бойцами Часова Яра уже не могут устоять, рассказал заместитель командира самоходно-артиллерийского... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:10:00+03:00
2025-08-04T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские подразделения после освобождения российскими бойцами Часова Яра уже не могут устоять, рассказал заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона ВС РФ с позывным "Клинок". Об освобождении Часова Яра МО РФ сообщило 31 июля. "Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет - будет уничтожен", - сказал "Клинок" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, успехи российских подразделений поднимают боевой дух бойцов. "Слаженные действия артиллерии, штурмовых подразделений полка, и вообще всех подразделений дивизии дали свой эффект. Часов Яр, который очень тяжёлый по направлению, очень тяжёлый по своему положению, это город на горе, мы на эту горку забрались", - добавил "Клинок". Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава. Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.
https://ria.ru/20250804/vsu-2033161060.html
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160916.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец

ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские подразделения после освобождения российскими бойцами Часова Яра уже не могут устоять, рассказал заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона ВС РФ с позывным "Клинок".
Об освобождении Часова Яра МО РФ сообщило 31 июля.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец
05:08
"Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет - будет уничтожен", - сказал "Клинок" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, успехи российских подразделений поднимают боевой дух бойцов.
"Слаженные действия артиллерии, штурмовых подразделений полка, и вообще всех подразделений дивизии дали свой эффект. Часов Яр, который очень тяжёлый по направлению, очень тяжёлый по своему положению, это город на горе, мы на эту горку забрались", - добавил "Клинок".
Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава.
Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала