https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033161196.html

ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец

ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец - РИА Новости, 04.08.2025

ВСУ после освобождения Часова Яра уже не могут устоять, заявил боец

Украинские подразделения после освобождения российскими бойцами Часова Яра уже не могут устоять, рассказал заместитель командира самоходно-артиллерийского... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:10:00+03:00

2025-08-04T05:10:00+03:00

2025-08-04T05:10:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские подразделения после освобождения российскими бойцами Часова Яра уже не могут устоять, рассказал заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона ВС РФ с позывным "Клинок". Об освобождении Часова Яра МО РФ сообщило 31 июля. "Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет - будет уничтожен", - сказал "Клинок" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, успехи российских подразделений поднимают боевой дух бойцов. "Слаженные действия артиллерии, штурмовых подразделений полка, и вообще всех подразделений дивизии дали свой эффект. Часов Яр, который очень тяжёлый по направлению, очень тяжёлый по своему положению, это город на горе, мы на эту горку забрались", - добавил "Клинок". Как отметили в ведомстве, подразделения 98-й дивизии действовали комбинированным способом - как на боевых машинах, так и в пешем порядке. Сначала они взяли канал "Северский Донец – Донбасс", затем освободили участок с огнеупорным заводом, где большие доменные печи и много укрытий для личного состава. Следом российские бойцы очистили от ВСУ высотный квартал, где противник оказал упорное сопротивление. На крайнем этапе десантники вышли в лес и приступили к его зачистке.

https://ria.ru/20250804/vsu-2033161060.html

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россия, вооруженные силы украины