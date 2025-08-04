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Американские Humvee не помогли ВСУ при попытке взять позицию у Удачного - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160668.html
Американские Humvee не помогли ВСУ при попытке взять позицию у Удачного
Американские Humvee не помогли ВСУ при попытке взять позицию у Удачного - РИА Новости, 04.08.2025
Американские Humvee не помогли ВСУ при попытке взять позицию у Удачного
Украинские войска пытались с помощью американских бронетранспортеров и мощного обмундирования выбить российских бойцов с позиции в промзоне у населенного пункта РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:02:00+03:00
2025-08-04T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска пытались с помощью американских бронетранспортеров и мощного обмундирования выбить российских бойцов с позиции в промзоне у населенного пункта Удачное в ДНР, но у них ничего не получилось, рассказал командир штурмовой роты Александр Сапожников. "Противник контратаковал, все хотел занять эти позиции... ССО противника заезжали на хороших красивых машинах американского происхождения. Зашли. Ну, ничего. Получили привет и ушли", - сказал Сапожников в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Как рассказал, в свою очередь, стрелок 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Михаил Петров, украинские военнослужащие подъехали на двух Humvee, были оснащены лазерным прицелами, гранатами и гранатометами "Бульдог". "Хотели взять на ура, но не получилось, хоть нас там и было шесть человек всего. Им кричу "Вы зачем сюда пришли? Вас командование на смерть послало"... они пытались, но у них ничего не вышло, не то, что атаки, они к нам не могли пройти", - сказал Петров.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033157871.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Американские Humvee не помогли ВСУ при попытке взять позицию у Удачного

Командир Сапожников: Humvee не помогли ВСУ при попытке взять позицию у Удачного

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим в Донецкой области
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска пытались с помощью американских бронетранспортеров и мощного обмундирования выбить российских бойцов с позиции в промзоне у населенного пункта Удачное в ДНР, но у них ничего не получилось, рассказал командир штурмовой роты Александр Сапожников.
"Противник контратаковал, все хотел занять эти позиции... ССО противника заезжали на хороших красивых машинах американского происхождения. Зашли. Ну, ничего. Получили привет и ушли", - сказал Сапожников в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Как рассказал, в свою очередь, стрелок 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Михаил Петров, украинские военнослужащие подъехали на двух Humvee, были оснащены лазерным прицелами, гранатами и гранатометами "Бульдог".
"Хотели взять на ура, но не получилось, хоть нас там и было шесть человек всего. Им кричу "Вы зачем сюда пришли? Вас командование на смерть послало"... они пытались, но у них ничего не вышло, не то, что атаки, они к нам не могли пройти", - сказал Петров.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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