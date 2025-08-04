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Предатели Таврин и Шилова: самые опасные диверсанты Гитлера

Предатели Таврин и Шилова: самые опасные диверсанты Гитлера - РИА Новости, 04.08.2025

Предатели Таврин и Шилова: самые опасные диверсанты Гитлера

Он подделывал документы и мечтал стать "героем" для Третьего рейха. Она согласилась быть радисткой, чтобы угодить оккупантам. Петр Таврин и Лидия Шилова — самые РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:45:00+03:00

2025-08-04T19:45:00+03:00

2025-08-04T19:45:00+03:00

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Он подделывал документы и мечтал стать "героем" для Третьего рейха. Она согласилась быть радисткой, чтобы угодить оккупантам. Петр Таврин и Лидия Шилова — самые опасные диверсанты Гитлера, которых готовили для убийства Сталина. Но их "безупречный" план разбился о хитрость Смерша. О том, как советская контрразведка заранее узнала о покушении, и зачем немцы провели операцию, обреченную на провал - в материале РИА Новости. Контрразведка против предателейСмерш — это сокращенное название советских военных контрразведывательных органов, действовавших в годы Второй мировой войны. Основными задачами Смерш была борьба с шпионской, диверсионной и террористической деятельностью иностранных разведок в Красной Армии.Кроме того, организация занималась пресечением предательства и измены Родине, борьбой с дезертирством на фронтах, а также проверкой военнослужащих, которые находились в плену или окружении противника. Именно благодаря деятельности Смерш удалось поймать преступников, которые покусились на советского вождя.Путь от Шило до ТавринаПетр Иванович Шило родился в 1909 году и жил обычной жизнью, схожей с жизнью миллионов его соотечественников, пока не наступил переломный момент. Его детство прошло в условиях Гражданской войны. После нее он перебивался случайными заработками в разных городах Советского Союза, пытался закончить институт в Москве, но безуспешно. Самым значимым местом работы в довоенный период стала геологическая разведка в Свердловске. В этот период Шило сменил фамилию на Таврин — причины этого остаются неясными. По одной версии его документы сгорели в пожаре и он решил взять фамилию жены. По другой, это была попытка скрыться от возможных проблем с законом.С началом Великой Отечественной войны Таврина мобилизовали. Служил он достойно, был награжден. Однако его жизнь изменилась, когда стало известно о смене фамилии. После беседы с представителем госбезопасности, которая не дала ясных результатов, Таврин, встревоженный, решил перейти на сторону немцев.В конце мая 1942 года он был направлен в разведку и 30 мая добровольно сдался в плен. Существуют предположения, что его могли специально отправить к немцам в качестве разведчика, но доказательств этому нет. В любом случае, вскоре Таврин начал сотрудничать с немецкой разведкой "Цеппелин".Таврин быстро завоевал доверие немцев, что вызывает вопросы у историков, учитывая его утверждения о личной неприязни к СССР из-за репрессированного отца, бывшего полковника царской армии. В 1942 году он лично встретился с известным диверсантом Отто Скорцени, и немцы высоко оценили его инициативность и ум.Вскоре ему было поручено организовать покушение на Сталина или других советских руководителей. План заключался в том, что Таврин с поддельными документами проникнет в глубокий тыл СССР и, при поддержке немецких агентов, попадет в Кремль для выполнения задания. Документы и оружие для операции были тщательно подготовлены: среди них были настоящие ордена, газетные вырезки, письма, а также механическая авторучка- пистолет, пять ручных гранат, магнитная бомба с дистанционным подрывом и скрытный гранатомет "панцеркнаке", который можно было спрятать в рукаве.Если бы Таврину не удалось лично встретиться со Сталиным, целью мог стать любой представитель советского руководства. Однако с точки зрения безопасности и практической пользы такой план вызывал сомнения. Смерть Сталина по замыслу должна была деморализовать СССР и дать сигнал для высадки десанта у Москвы с целью захвата Кремля и установления власти генерала Власова. К 1943 году немцы уже осознавали, что война может быть проиграна, и старались использовать любые шансы для перелома ситуации.Использовали до конца войныВ этот период Таврин познакомился с Лидией Бобрик. Они сблизились, и после того, как Таврин раскрыл ей свою деятельность, она поддержала его. Они поженились, и Бобрик взяла фамилию Шилова. Немцы наблюдали за парой и решили отправить их в советский тыл вместе. Таврин получил поддельные документы майора Смерш и Героя Советского Союза, а Шилова — младшего лейтенанта Смерш и должна была выполнять роль радистки.Однако операция провалилась с самого начала. В сентябре 1944 года самолет с Тавриным и Шиловой, вылетевший с рижского аэродрома, был вынужден приземлиться на территории Смоленской области из-за обстрела советских войск, которые уже знали о подготовке диверсии. Супругов задержали, они быстро признались во всем, не пытаясь отрицать вину. Таврин выдал себя по наградам — немцы не учли, что к осени 1944 года в СССР изменился порядок ношения воинских отличий.Советская контрразведка Смерш решила использовать Таврина и Шилову в операции "Туман" для дезинформации немецкой разведки "Цеппелин". Через радиосвязь сообщалось, что супруги якобы добрались до Москвы, что позволило выявить несколько групп диверсантов в советском тылу. Эта радиоигра продолжалась почти до конца войны. После ее окончания попытки использовать супругов для дальнейших радиопередач успеха не имели.В 1952 году Петр Таврин и Лидия Шилова были осуждены без предоставления защиты и приговорены к смертной казни. Весной того же года приговор привели в исполнение.

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, великая отечественная война (1941-1945)