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Слуцкий отреагировал на информацию об облаве Британии на теневой флот - РИА Новости, 04.08.2025
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17:36 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/slutskiy-2033316702.html
Слуцкий отреагировал на информацию об облаве Британии на теневой флот
Слуцкий отреагировал на информацию об облаве Британии на теневой флот - РИА Новости, 04.08.2025
Слуцкий отреагировал на информацию об облаве Британии на теневой флот
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя информацию СВР о планах спецслужб Великобритании по облаве на "теневой флот", якобы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:36:00+03:00
2025-08-04T17:36:00+03:00
великобритания
леонид слуцкий (политик)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
госдума рф
нато
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя информацию СВР о планах спецслужб Великобритании по облаве на "теневой флот", якобы перевозящий российскую нефть, заявил, что мировое сообщество не должно допустить совершения нового международного теракта и организации крупнейшей экологической катастрофы. Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Мотивы чудовищно циничны - используя медийный фон, окончательно втянуть Трампа в антироссийский сговор евроястребов. Крайне опасный план по организации масштабной экологической катастрофы, последствия которой выйдут далеко за пределы региона", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что подрыв "Северных потоков" пока "сошел англосаксам с рук" и безнаказанность толкает их на новые преступления. "Мировое сообщество должно внимательно отнестись к информации российских спецслужб и не допустить совершения нового международного теракта со стороны выживших из ума адептов западной гегемонии", - заключил он.
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великобритания, леонид слуцкий (политик), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф, нато
Великобритания, Леонид Слуцкий (политик), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Госдума РФ, НАТО
Слуцкий отреагировал на информацию об облаве Британии на теневой флот

Слуцкий призвал не допустить провокации Британии с нападением на нефтетанкеры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя информацию СВР о планах спецслужб Великобритании по облаве на "теневой флот", якобы перевозящий российскую нефть, заявил, что мировое сообщество не должно допустить совершения нового международного теракта и организации крупнейшей экологической катастрофы.
Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"Мотивы чудовищно циничны - используя медийный фон, окончательно втянуть Трампа в антироссийский сговор евроястребов. Крайне опасный план по организации масштабной экологической катастрофы, последствия которой выйдут далеко за пределы региона", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что подрыв "Северных потоков" пока "сошел англосаксам с рук" и безнаказанность толкает их на новые преступления.
"Мировое сообщество должно внимательно отнестись к информации российских спецслужб и не допустить совершения нового международного теракта со стороны выживших из ума адептов западной гегемонии", - заключил он.
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15:04
 
ВеликобританияЛеонид Слуцкий (политик)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Госдума РФНАТО
 
 
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