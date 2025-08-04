https://ria.ru/20250804/slutskiy-2033316702.html

Слуцкий отреагировал на информацию об облаве Британии на теневой флот

Слуцкий отреагировал на информацию об облаве Британии на теневой флот - РИА Новости, 04.08.2025

Слуцкий отреагировал на информацию об облаве Британии на теневой флот

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя информацию СВР о планах спецслужб Великобритании по облаве на "теневой флот", якобы... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:36:00+03:00

2025-08-04T17:36:00+03:00

2025-08-04T17:36:00+03:00

великобритания

леонид слуцкий (политик)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

госдума рф

нато

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя информацию СВР о планах спецслужб Великобритании по облаве на "теневой флот", якобы перевозящий российскую нефть, заявил, что мировое сообщество не должно допустить совершения нового международного теракта и организации крупнейшей экологической катастрофы. Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот" с российской нефтью, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Мотивы чудовищно циничны - используя медийный фон, окончательно втянуть Трампа в антироссийский сговор евроястребов. Крайне опасный план по организации масштабной экологической катастрофы, последствия которой выйдут далеко за пределы региона", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что подрыв "Северных потоков" пока "сошел англосаксам с рук" и безнаказанность толкает их на новые преступления. "Мировое сообщество должно внимательно отнестись к информации российских спецслужб и не допустить совершения нового международного теракта со стороны выживших из ума адептов западной гегемонии", - заключил он.

https://ria.ru/20250804/svr-2033280942.html

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великобритания, леонид слуцкий (политик), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф, нато