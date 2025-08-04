https://ria.ru/20250804/shvejtsarija-2033329853.html
Швейцария готова предложить США более выгодную сделку
Швейцария готова предложить США более выгодную сделку - РИА Новости, 04.08.2025
Швейцария готова предложить США более выгодную сделку
Швейцария на данный момент не планирует принимать контрмеры в отношении США из-за 39-процентных пошлин и готова предложить Вашингтону более выгодную сделку,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:26:00+03:00
2025-08-04T18:26:00+03:00
2025-08-04T18:26:00+03:00
в мире
сша
швейцария
дональд трамп
реакция на пошлины сша
введение трампом пошлин на импорт
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ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Швейцария на данный момент не планирует принимать контрмеры в отношении США из-за 39-процентных пошлин и готова предложить Вашингтону более выгодную сделку, говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства Швейцарии. Ранее газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары. "Федеральный совет в настоящее время не рассматривает контрмеры. В соответствии со своими стратегиями внешней политики и внешнеэкономической политики Федеральный совет продолжит уделять особое внимание диверсификации торговых отношений со всеми своими международными партнерами", - сказано в документе. Швейцарские власти добавляют, что продолжат переговоры с США с желанием представить "более привлекательное предложение" для Вашингтона. Уточняется, что дополнительные пошлины, объявленные США 31 июля 2025 года для Швейцарии, указывают на то, что почти 60% экспорта швейцарских товаров в США будут облагаться дополнительными пошлинами в размере 39% на импорт с 7 августа 2025 года. "Швейцария в одностороннем порядке отменила все таможенные пошлины на промышленные товары с 1 января 2024 года. Таким образом, более 99% всех товаров из США могут быть ввезены в Швейцарию беспошлинно. Швейцария не предоставляет никаких промышленных субсидий, которые могли бы исказить рынок", - также считают власти. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
https://ria.ru/20250804/poshliny-2033259555.html
https://ria.ru/20250804/shvejtsarija-2033293566.html
https://ria.ru/20250804/kitaj-2033192598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, швейцария, дональд трамп, реакция на пошлины сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Швейцария, Дональд Трамп, Реакция на пошлины США, Введение Трампом пошлин на импорт
Швейцария готова предложить США более выгодную сделку
Швейцария не планирует принимать контрмеры против США, несмотря на пошлины в 39%