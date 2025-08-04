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Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США - РИА Новости, 04.08.2025
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16:07 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/shvejtsarija-2033293566.html
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США - РИА Новости, 04.08.2025
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США
Пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране, заявил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:07:00+03:00
2025-08-04T16:07:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране, заявил швейцарскому агентство Keystone-ATS директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер. Ранее газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары. "Если эти пошлины действительно вступят в силу в четверг, произойдет не только частичный рост безработицы, а общий рост безработицы", - сказал он. Фуррер считает, что эти пошлины будут иметь "драматические" последствия, поскольку под угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
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в мире, сша, швейцария, америка, дональд трамп, реакция на пошлины сша
В мире, США, Швейцария, Америка, Дональд Трамп, Реакция на пошлины США
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США

Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за 39-процентных пошлин США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУлица Крамгассе в городе Берн
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Улица Крамгассе в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране, заявил швейцарскому агентство Keystone-ATS директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары.
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"Если эти пошлины действительно вступят в силу в четверг, произойдет не только частичный рост безработицы, а общий рост безработицы", - сказал он.
Фуррер считает, что эти пошлины будут иметь "драматические" последствия, поскольку под угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест в Швейцарии.
Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
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В миреСШАШвейцарияАмерикаДональд ТрампРеакция на пошлины США
 
 
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