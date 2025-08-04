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Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США - РИА Новости, 04.08.2025
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США
Пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране, заявил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:07:00+03:00
2025-08-04T16:07:00+03:00
2025-08-04T16:07:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране, заявил швейцарскому агентство Keystone-ATS директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер. Ранее газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары. "Если эти пошлины действительно вступят в силу в четверг, произойдет не только частичный рост безработицы, а общий рост безработицы", - сказал он. Фуррер считает, что эти пошлины будут иметь "драматические" последствия, поскольку под угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, швейцария, америка, дональд трамп, реакция на пошлины сша
В мире, США, Швейцария, Америка, Дональд Трамп, Реакция на пошлины США
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за 39-процентных пошлин США