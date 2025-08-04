https://ria.ru/20250804/shumshu-2032164565.html

Последние свидетели. На Шумшу найдены 400 артефактов войны с Японией

Последние свидетели. На Шумшу найдены 400 артефактов войны с Японией - РИА Новости, 04.08.2025

Последние свидетели. На Шумшу найдены 400 артефактов войны с Японией

На острове Шумшу, где в августе 1945 года произошел один из ключевых эпизодов завершающего этапа Второй мировой войны, было найдено более 400 артефактов времен... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:00:00+03:00

2025-08-04T07:00:00+03:00

2025-08-04T07:00:00+03:00

наука

освобождение. путь к победе

освобождение. мир народам

япония

россия

белоруссия

общество

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032564042_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8efb4a2bcf890ef8bf4f1e4dbc045c0b.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На острове Шумшу, где в августе 1945 года произошел один из ключевых эпизодов завершающего этапа Второй мировой войны, было найдено более 400 артефактов времен боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил директор музейно-мемориального комплекса "Победа" Юрий Филипенко.По словам эксперта, найденные артефакты станут частью экспозиции "полевого музея", запланированного на острове. Он будет посвящен героизму советских десантников, которые 18 августа 1945 года высадились на Шумшу и в тяжелейших условиях, практически "голыми руками", заставили японский гарнизон капитулировать.Сегодня на острове работают поисковые отряды из разных регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Их миссия — восстановить имена участников, многие из которых неизвестны до сих пор.Среди найденных предметов — гильзы, патроны, элементы японской и советской амуниции, редкие минометы "Тип 98" калибра 320 миллиметров, а также личные вещи бойцов."На мой взгляд, наиважнейшие из найденных предметов — это именные советские котелки и фляги. Они дают возможность определить участников тех событий. Мы более чем уверены, что до сих пор мы не знаем точного количества павших. Работа по их поиску продолжается до сих пор", — рассказал Филипенко.Он отметил, что специалисты также занимаются изучением и восстановлением остановленных на острове японских танков."Стоит задача сохранить поле ратной славы. Мы не будем приводить технику в идеальное состояние. Главная задача — сохранить ее такой, какой она осталась после боя, законсервировать металл, чтобы он не разрушался дальше", — подчеркнул Филипенко.Отдельную ценность для исследователей представляют находки внутри танков. Так, в одной из машин были обнаружены гильзы от ППШ, что, по мнению специалистов, может быть связано с подвигом пограничника Михаила Семенова, который остановил вражескую технику, взобравшись на броню и уничтожив экипаж."Получается такой именной танк, потому что до этого мы даже не предполагали, кто его подбил", — сказал Филипенко.Работы на Шумшу проводятся в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250514/osvobozhdenie-2015051888.html

https://ria.ru/20250730/shumshu-2032296690.html

япония

россия

белоруссия

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, освобождение. мир народам, япония, россия, белоруссия, общество, культура, сахалин, великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области