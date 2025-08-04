Рейтинг@Mail.ru
Последние свидетели. На Шумшу найдены 400 артефактов войны с Японией - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/shumshu-2032164565.html
Последние свидетели. На Шумшу найдены 400 артефактов войны с Японией
Последние свидетели. На Шумшу найдены 400 артефактов войны с Японией - РИА Новости, 04.08.2025
Последние свидетели. На Шумшу найдены 400 артефактов войны с Японией
На острове Шумшу, где в августе 1945 года произошел один из ключевых эпизодов завершающего этапа Второй мировой войны, было найдено более 400 артефактов времен... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:00:00+03:00
2025-08-04T07:00:00+03:00
наука
освобождение. путь к победе
освобождение. мир народам
япония
россия
белоруссия
общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032564042_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8efb4a2bcf890ef8bf4f1e4dbc045c0b.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На острове Шумшу, где в августе 1945 года произошел один из ключевых эпизодов завершающего этапа Второй мировой войны, было найдено более 400 артефактов времен боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил директор музейно-мемориального комплекса "Победа" Юрий Филипенко.По словам эксперта, найденные артефакты станут частью экспозиции "полевого музея", запланированного на острове. Он будет посвящен героизму советских десантников, которые 18 августа 1945 года высадились на Шумшу и в тяжелейших условиях, практически "голыми руками", заставили японский гарнизон капитулировать.Сегодня на острове работают поисковые отряды из разных регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Их миссия — восстановить имена участников, многие из которых неизвестны до сих пор.Среди найденных предметов — гильзы, патроны, элементы японской и советской амуниции, редкие минометы "Тип 98" калибра 320 миллиметров, а также личные вещи бойцов."На мой взгляд, наиважнейшие из найденных предметов — это именные советские котелки и фляги. Они дают возможность определить участников тех событий. Мы более чем уверены, что до сих пор мы не знаем точного количества павших. Работа по их поиску продолжается до сих пор", — рассказал Филипенко.Он отметил, что специалисты также занимаются изучением и восстановлением остановленных на острове японских танков."Стоит задача сохранить поле ратной славы. Мы не будем приводить технику в идеальное состояние. Главная задача — сохранить ее такой, какой она осталась после боя, законсервировать металл, чтобы он не разрушался дальше", — подчеркнул Филипенко.Отдельную ценность для исследователей представляют находки внутри танков. Так, в одной из машин были обнаружены гильзы от ППШ, что, по мнению специалистов, может быть связано с подвигом пограничника Михаила Семенова, который остановил вражескую технику, взобравшись на броню и уничтожив экипаж."Получается такой именной танк, потому что до этого мы даже не предполагали, кто его подбил", — сказал Филипенко.Работы на Шумшу проводятся в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250514/osvobozhdenie-2015051888.html
https://ria.ru/20250730/shumshu-2032296690.html
япония
россия
белоруссия
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032564042_92:0:1052:720_1920x0_80_0_0_845fde5b873b5cffd8eeacb797bc93ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
освобождение. путь к победе, освобождение. мир народам, япония, россия, белоруссия, общество, культура, сахалин, великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Наука, Освобождение. Путь к Победе, Освобождение. Мир народам, Япония, Россия, Белоруссия, Общество, Культура, Сахалин, Великая Отечественная война (1941-1945), Социальный навигатор, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области

Последние свидетели. На Шумшу найдены 400 артефактов войны с Японией

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа" Находки
Находки - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На острове Шумшу, где в августе 1945 года произошел один из ключевых эпизодов завершающего этапа Второй мировой войны, было найдено более 400 артефактов времен боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил директор музейно-мемориального комплекса "Победа" Юрий Филипенко.
По словам эксперта, найденные артефакты станут частью экспозиции "полевого музея", запланированного на острове. Он будет посвящен героизму советских десантников, которые 18 августа 1945 года высадились на Шумшу и в тяжелейших условиях, практически "голыми руками", заставили японский гарнизон капитулировать.
Сегодня на острове работают поисковые отряды из разных регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Их миссия — восстановить имена участников, многие из которых неизвестны до сих пор.
Танковые войска 1-го Дальневосточного фронта переходят границу Маньчжурии. Маньчжурия, Китай, 1945 год. - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Блистательная операция. Как закатилось солнце милитаристской Японии
14 мая, 09:00
Среди найденных предметов — гильзы, патроны, элементы японской и советской амуниции, редкие минометы "Тип 98" калибра 320 миллиметров, а также личные вещи бойцов.
«
"На мой взгляд, наиважнейшие из найденных предметов — это именные советские котелки и фляги. Они дают возможность определить участников тех событий. Мы более чем уверены, что до сих пор мы не знаем точного количества павших. Работа по их поиску продолжается до сих пор", — рассказал Филипенко.
© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"

Находки

Артефакты войны с Японией, представленные в музейно-мемориальном комплексе Победа

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
1 из 6
© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"

Находки

Артефакты войны с Японией, представленные в музейно-мемориальном комплексе Победа

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
2 из 6
© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"

Находки

Артефакты войны с Японией, представленные в музейно-мемориальном комплексе Победа

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
3 из 6
© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"

Находки

Артефакты войны с Японией, представленные в музейно-мемориальном комплексе Победа

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
4 из 6
© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"

Находки

Артефакты войны с Японией, представленные в музейно-мемориальном комплексе Победа

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
5 из 6
© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"

Находки

Артефакты войны с Японией, представленные в музейно-мемориальном комплексе Победа

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
6 из 6

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
1 из 6

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
2 из 6

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
3 из 6

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
4 из 6

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
5 из 6

Находки

© Фото : Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
6 из 6
Он отметил, что специалисты также занимаются изучением и восстановлением остановленных на острове японских танков.
"Стоит задача сохранить поле ратной славы. Мы не будем приводить технику в идеальное состояние. Главная задача — сохранить ее такой, какой она осталась после боя, законсервировать металл, чтобы он не разрушался дальше", — подчеркнул Филипенко.
Отдельную ценность для исследователей представляют находки внутри танков. Так, в одной из машин были обнаружены гильзы от ППШ, что, по мнению специалистов, может быть связано с подвигом пограничника Михаила Семенова, который остановил вражескую технику, взобравшись на броню и уничтожив экипаж.
"Получается такой именной танк, потому что до этого мы даже не предполагали, кто его подбил", — сказал Филипенко.
Работы на Шумшу проводятся в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения
30 июля, 10:14
 
НаукаОсвобождение. Путь к ПобедеОсвобождение. Мир народамЯпонияРоссияБелоруссияОбществоКультураСахалинВеликая Отечественная война (1941-1945)Социальный навигаторЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала