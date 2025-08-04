https://ria.ru/20250804/shpigel-2033246161.html

От Баскова до банкротства: что разрушило империю "фармацевтического короля"

От Баскова до банкротства: что разрушило империю "фармацевтического короля" - РИА Новости, 04.08.2025

От Баскова до банкротства: что разрушило империю "фармацевтического короля"

Он создал лекарственную империю, но не смог вылечить собственную жизнь. Фармацевтический король, чьи препараты были в каждой аптеке страны, дважды ошибся с... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:30:00+03:00

2025-08-04T19:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Он создал лекарственную империю, но не смог вылечить собственную жизнь. Фармацевтический король, чьи препараты были в каждой аптеке страны, дважды ошибся с выбором зятя. А когда казалось, что хуже уже не будет — сам магнат надел тюремную робу. Как "таблеточный олигарх" потерял состояние, доверие дочери и свободу – в материале РИА Новости.Архитектор звездного имиджа БасковаСветлана Шпигель появилась на свет 12 ноября 1981 года в московской семье, где сочетались академическая интеллигентность и предпринимательская хватка. Ее отец Борис Шпигель, тогда еще начинающий историк, впоследствии превратится в фармацевтического магната, а мать заложит основы семейного бизнеса.Получив престижное британское образование, Светлана вернулась в Москву и поступила на юридический факультет МГУ. Однако судьба приготовила ей неожиданный поворот — в конце 1990-х ее отец взялся за продюсирование молодого тенора Николая Баскова.Вместе с отцом Светлана основала PR-агентство "Успех", которое разработало концепцию "натурального блондина", создало образ, покоривший аудиторию от подростков до зрелых женщин, и выстроило стратегию продвижения Баскова на музыкальный олимп.Ежедневная работа над общим проектом постепенно сблизила Светлану и Николая. То, что начиналось как профессиональное сотрудничество, переросло в искренние чувства. По воспоминаниям очевидцев, именно Светлана убедила отца сделать ставку на Баскова, разглядев в нем не только талант, но и личное обаяние.Этот период стал поворотным как для карьеры Баскова, так и для личной жизни Светланы — начало головокружительного взлета певца совпало с зарождением их романа, который вскоре приведет пару к алтарю.От фармацевтической империи до тюремной камерыБрак Николая Баскова и Светланы Шпигель — это не просто романтическая история любви между известным певцом и дочерью влиятельного олигарха. За пышной свадьбой в отеле "Метрополь" скрывался тщательно продуманный стратегический союз, который в итоге обернулся громким разводом и чередой серьезных жизненных испытаний.Борис Шпигель позднее вспоминал: "Когда я впервые услышал Колю, я сразу понял, что передо мной — бриллиант, который нужно огранить". Для Шпигеля, чей бизнес оценивался в сотни миллионов долларов, продюсирование певца стало неожиданным, но стратегически важным решением. Вскоре деловые отношения между ними переросли в семейные. Николай познакомился с дочерью Бориса — Светланой Шпигель.Свадьба, которая состоялась 20 января 2001 года в историческом зале отеля "Метрополь", стала настоящим событием года в российском светском обществе. Роскошный банкет на 200 гостей собрал лучших представителей эстрады и культурной элиты страны, среди которых были Алла Пугачева, Игорь Крутой, Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым, Тамара Гвердцители и Юрий Антонов. Молодожены выглядели безупречно. Николай в элегантном смокинге, Светлана — в изысканном платье стоимостью около 50 тысяч долларов от ведущего европейского дизайнера. Казалось, этот союз обещает быть долгим и счастливым, однако за внешним блеском скрывались сложные реалии.К моменту свадьбы дочери Борис Шпигель был владельцем 13 фармацевтических предприятий, а также готовился к переходу в политику. В 2003 году он стал сенатором от Пензенской области. Кроме этого, Шпигель был лидером еврейской общины России и возглавлял организацию "Мир без нацизма". Его состояние оценивалось примерно в 300 миллионов долларов. После того как он начал государственную службу, управление бизнес-активами перешло в руки его супруги Евгении.Брак Николая Баскова и Светланы Шпигель стал не только объединением двух людей, но и частью масштабной бизнес- и политической стратегии семьи Шпигель, что в дальнейшем повлияло на судьбы всех участников этой истории.Дубль два: тоже неудачныйПосле свадьбы Борис Шпигель, вероятно, пересмотрел финансовые договоренности с Николаем Басковым, поскольку теперь доходы певца оставались внутри семьи, обеспечивая благосостояние его дочери Светланы и будущих внуков. Однако наследник, сын Бронислав, появился на свет только в 2006 году, хотя Светлана давно мечтала о ребенке.Уже в 2008 году семья Шпигелей инициировала развод. Официальной причиной называли постоянные гастроли Николая и недостаток внимания к супруге. Истинные мотивы оставались за кадром, но ходили многочисленные слухи и предположения. После развода Баскову ограничили контакты с сыном, а ребенку присвоили фамилию деда — Шпигеля. Три года спустя, в 2011-м, Светлана вышла замуж во второй раз — ее избранником стал Вячеслав Соболев, украинский предприниматель, владелец сети супермаркетов "Обжора" в Донецке.Ранее Соболев был женат на дочери вице-мэра Донецка, которая осталась вдовой после убийства мужа — известного криминального авторитета. Благодаря новым связям с родственниками супруги Вячеслав смог развить свой бизнес, полностью переоформил сеть магазинов на себя и вскоре развелся.Тем не менее, Борис Шпигеля не смутили ни прошлое нового зятя, ни наличие у него детей от предыдущих браков. Сам уроженец Украины, Шпигель рассчитывал расширить свои деловые связи через этот союз. Он включил Соболева в руководство донецкой еврейской общины и организовал для дочери вторую свадьбу. Торжество вновь прошло в отеле "Метрополь".Праздник 2011 года был не менее пышным. Лев Лещенко и Филипп Киркоров исполняли песни на иврите, среди гостей блистала московская элита и звезды шоу-бизнеса. Николай Басков, разумеется, не был приглашен. Брак получил благословение главного раввина России, однако это не спасло его от распада.В 2012 году у пары родилась дочь Нина, а Соболев усыновил Бронислава. Однако после начала конфликта в 2014 году вести бизнес на Донбассе стало невозможно. Вячеслав принял сторону Петра Порошенко, что вызвало критику из-за его связей с русской женой и ее семьей. В итоге он развелся, отказался от детей и вскоре женился вновь — на состоятельной женщине с детьми.Трудности еще не оконченыПосле второго болезненного развода Светлана Шпигель сделала неожиданный шаг — "исчезла" в Израиле. В пригороде Тель-Авива она вела жизнь, кардинально отличающуюся от московской: никаких светских раутов — только школа, дом и море.В 2020 году Светлана неожиданно вернулась в Россию. "Мать болела, отец выглядел измотанным — я не могла оставаться в стороне", — объясняла она свое решение. Но семейная идиллия длилась недолго."Когда пришли за отцом, я впервые увидела, как рушится наша империя", — вспоминала она арест Бориса Шпигеля в 2021 году. Суд стал для нее испытанием: конфисковали даже свадебные украшения от Баскова, детские счета заморозили.Борис был арестован по обвинению в коррупции. Суд вынес ему жесткий приговор — 11 лет заключения в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 450 миллионов рублей и лишение всех государственных наград. Его жена Евгения была приговорена к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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