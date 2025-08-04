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Режиссера Эльдара Шенгелая похоронят в Тбилиси - РИА Новости, 04.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:34 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/shengelaya-2033234940.html
Режиссера Эльдара Шенгелая похоронят в Тбилиси
Режиссера Эльдара Шенгелая похоронят в Тбилиси - РИА Новости, 04.08.2025
Режиссера Эльдара Шенгелая похоронят в Тбилиси
Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая будет похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси, заявили РИА Новости в администрации пантеона. РИА Новости, 04.08.2025
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ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая будет похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси, заявили РИА Новости в администрации пантеона. Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая скончался в понедельник на 93-м году жизни. "Да, похороны пройдут тут",- заявили в администрации пантеона, добавив, что время и день похорон будут согласованы с членами семьи. Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. Он легендарный грузинский и советский кинорежиссёр, сценарист и общественный деятель. Его фильмы, такие как "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", сочетали тонкий юмор, сатиру и глубокую философию. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин Тбилиси. В 1990-2004 годах был депутатом парламента Грузии и подписал Акт о независимости страны. Шенгелая остаётся символом грузинской культуры, соединяющим искусство и гражданскую позицию.
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тбилиси, ссср, грузия, в мире
Культура, Тбилиси, СССР, Грузия, В мире
Режиссера Эльдара Шенгелая похоронят в Тбилиси

Режиссер Шенгелая будет похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГрузинский режиссер Эльдар Шенгелия
Грузинский режиссер Эльдар Шенгелия - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Грузинский режиссер Эльдар Шенгелия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая будет похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси, заявили РИА Новости в администрации пантеона.
Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая скончался в понедельник на 93-м году жизни.
"Да, похороны пройдут тут",- заявили в администрации пантеона, добавив, что время и день похорон будут согласованы с членами семьи.
Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. Он легендарный грузинский и советский кинорежиссёр, сценарист и общественный деятель. Его фильмы, такие как "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", сочетали тонкий юмор, сатиру и глубокую философию. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин Тбилиси. В 1990-2004 годах был депутатом парламента Грузии и подписал Акт о независимости страны. Шенгелая остаётся символом грузинской культуры, соединяющим искусство и гражданскую позицию.
 
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