Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей
Самолет экстренно вернулся в Мадрид после столкновения с птицей
Самолет. Архивное фото
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МАДРИД, 4 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, совершил аварийную посадку в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас после столкновения с крупной птицей вскоре после взлета, сообщает в понедельник новостное агентство Europa Press.
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"Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс по маршруту Мадрид — Париж, был вынужден совершить экстренную посадку в воскресенье вечером в аэропорту Адольфо Суарес Мадрид-Барахас после столкновения с крупной птицей через несколько минут после взлета", - говорится в сообщении.
По информации издания, экипаж рейса сообщил диспетчерам о повреждении носовой части самолета, где расположены важные элементы, включая метеорологический радар. Командир воздушного судна запросил возврат и посадку в экстренном режиме.
Самолет получил приоритет для посадки и приземлился на полосу, где его ждали пожарные и аварийные службы аэропорта. Отмечается, что посадка прошла без дополнительных происшествий, пассажиры и экипаж не пострадали. После осмотра поврежденного борта Iberia организовала резервный рейс, который вылетел в Париж в тот же вечер.