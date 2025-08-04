https://ria.ru/20250804/samolet-2033263364.html

Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей

Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей - РИА Новости, 04.08.2025

Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, совершил аварийную посадку в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас после столкновения с... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:10:00+03:00

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МАДРИД, 4 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, совершил аварийную посадку в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас после столкновения с крупной птицей вскоре после взлета, сообщает в понедельник новостное агентство Europa Press. "Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс по маршруту Мадрид — Париж, был вынужден совершить экстренную посадку в воскресенье вечером в аэропорту Адольфо Суарес Мадрид-Барахас после столкновения с крупной птицей через несколько минут после взлета", - говорится в сообщении.По информации издания, экипаж рейса сообщил диспетчерам о повреждении носовой части самолета, где расположены важные элементы, включая метеорологический радар. Командир воздушного судна запросил возврат и посадку в экстренном режиме. Самолет получил приоритет для посадки и приземлился на полосу, где его ждали пожарные и аварийные службы аэропорта. Отмечается, что посадка прошла без дополнительных происшествий, пассажиры и экипаж не пострадали. После осмотра поврежденного борта Iberia организовала резервный рейс, который вылетел в Париж в тот же вечер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мадрид, париж