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Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей - РИА Новости, 04.08.2025
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14:10 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/samolet-2033263364.html
Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей
Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей - РИА Новости, 04.08.2025
Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей
Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, совершил аварийную посадку в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас после столкновения с... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:10:00+03:00
2025-08-04T14:10:00+03:00
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МАДРИД, 4 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, совершил аварийную посадку в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас после столкновения с крупной птицей вскоре после взлета, сообщает в понедельник новостное агентство Europa Press. &quot;Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс по маршруту Мадрид — Париж, был вынужден совершить экстренную посадку в воскресенье вечером в аэропорту Адольфо Суарес Мадрид-Барахас после столкновения с крупной птицей через несколько минут после взлета&quot;, - говорится в сообщении.По информации издания, экипаж рейса сообщил диспетчерам о повреждении носовой части самолета, где расположены важные элементы, включая метеорологический радар. Командир воздушного судна запросил возврат и посадку в экстренном режиме. Самолет получил приоритет для посадки и приземлился на полосу, где его ждали пожарные и аварийные службы аэропорта. Отмечается, что посадка прошла без дополнительных происшествий, пассажиры и экипаж не пострадали. После осмотра поврежденного борта Iberia организовала резервный рейс, который вылетел в Париж в тот же вечер.
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в мире, мадрид, париж
В мире, Мадрид, Париж
Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей

Самолет экстренно вернулся в Мадрид после столкновения с птицей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МАДРИД, 4 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, совершил аварийную посадку в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас после столкновения с крупной птицей вскоре после взлета, сообщает в понедельник новостное агентство Europa Press.
«

"Самолет авиакомпании Iberia, выполнявший рейс по маршруту Мадрид — Париж, был вынужден совершить экстренную посадку в воскресенье вечером в аэропорту Адольфо Суарес Мадрид-Барахас после столкновения с крупной птицей через несколько минут после взлета", - говорится в сообщении.

По информации издания, экипаж рейса сообщил диспетчерам о повреждении носовой части самолета, где расположены важные элементы, включая метеорологический радар. Командир воздушного судна запросил возврат и посадку в экстренном режиме.
Самолет получил приоритет для посадки и приземлился на полосу, где его ждали пожарные и аварийные службы аэропорта. Отмечается, что посадка прошла без дополнительных происшествий, пассажиры и экипаж не пострадали. После осмотра поврежденного борта Iberia организовала резервный рейс, который вылетел в Париж в тот же вечер.
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