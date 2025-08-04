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На Сахалине полицейских заподозрили в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 04.08.2025
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10:27 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/sahalin-2033187877.html
На Сахалине полицейских заподозрили в организации нелегальной миграции
На Сахалине полицейских заподозрили в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 04.08.2025
На Сахалине полицейских заподозрили в организации нелегальной миграции
Четверо сотрудников УМВД РФ по Сахалинской области подозреваются в незаконной легализации 1 тысячи иностранцев и в подделке документов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:27:00+03:00
2025-08-04T10:27:00+03:00
происшествия
россия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Четверо сотрудников УМВД РФ по Сахалинской области подозреваются в незаконной легализации 1 тысячи иностранцев и в подделке документов, сообщила пресс-служба регионального управления СК России. "Двое фигурантов уголовного дела задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных избрана подписка о невыезде. Проведены обыски по местам их жительства. В настоящее время устанавливается точное количество незаконно легализованных иностранных граждан за время действия организованной группы. На данный момент выявлено около 1 тысячи человек, получивших незаконное право на временное пребывание в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении. В числе подозреваемых - четверо сотрудников отдела по вопросам миграции областного УМВД, четверо местных жителей и одна иностранка. Уголовное дело по материалам УФСБ региона возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой с использованием поддельных документов). По версии следствия, с августа 2022-го по июль 2025 года, согласно распределенным ролям, восемь фигурантов организовали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан, изготавливали и оформляли фиктивные трудовые договоры, осуществляли регистрацию иностранных граждан без фактического проживания. С января по июль 2025 года сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД получил от одной из участниц организованной группы взятку в размере не менее 70 тысяч рублей за оформление документов о продлении срока пребывания на территории РФ иностранных граждан.
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происшествия, россия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине полицейских заподозрили в организации нелегальной миграции

На Сахалине четырех полицейских заподозрили в незаконной легализации мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Четверо сотрудников УМВД РФ по Сахалинской области подозреваются в незаконной легализации 1 тысячи иностранцев и в подделке документов, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.
"Двое фигурантов уголовного дела задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных избрана подписка о невыезде. Проведены обыски по местам их жительства. В настоящее время устанавливается точное количество незаконно легализованных иностранных граждан за время действия организованной группы. На данный момент выявлено около 1 тысячи человек, получивших незаконное право на временное пребывание в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.
В числе подозреваемых - четверо сотрудников отдела по вопросам миграции областного УМВД, четверо местных жителей и одна иностранка. Уголовное дело по материалам УФСБ региона возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой с использованием поддельных документов).
По версии следствия, с августа 2022-го по июль 2025 года, согласно распределенным ролям, восемь фигурантов организовали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан, изготавливали и оформляли фиктивные трудовые договоры, осуществляли регистрацию иностранных граждан без фактического проживания. С января по июль 2025 года сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД получил от одной из участниц организованной группы взятку в размере не менее 70 тысяч рублей за оформление документов о продлении срока пребывания на территории РФ иностранных граждан.
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