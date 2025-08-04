https://ria.ru/20250804/rossiya-2033344190.html

ЦИК назвал число избирателей в России

ЦИК назвал число избирателей в России - РИА Новости, 04.08.2025

ЦИК назвал число избирателей в России

Численность избирателей в России по состоянию на 1 июля 2025 года составила более 111,4 миллиона человек, за пределами страны - почти 1,8 миллиона, сообщили в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:37:00+03:00

2025-08-04T19:37:00+03:00

2025-08-04T19:37:00+03:00

политика

россия

байконур (город)

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150218/38/1502183894_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_894fe3bb2033bb1fa41f0ad46c83b87a.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Численность избирателей в России по состоянию на 1 июля 2025 года составила более 111,4 миллиона человек, за пределами страны - почти 1,8 миллиона, сообщили в Центризбиркоме РФ. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ЦИК России, по состоянию на 1 июля 2025 года в РФ 111 миллионов 437 966 избирателей. Кроме того, за пределами страны проживают 1 миллион 795 тысяч 961 избиратель, кроме того, 11 616 избирателей находятся в городе Байконур.

https://ria.ru/20250625/vybory-2025291848.html

россия

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, байконур (город), цик рф