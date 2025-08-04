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ЦИК назвал число избирателей в России
ЦИК назвал число избирателей в России - РИА Новости, 04.08.2025
ЦИК назвал число избирателей в России
Численность избирателей в России по состоянию на 1 июля 2025 года составила более 111,4 миллиона человек, за пределами страны - почти 1,8 миллиона, сообщили в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:37:00+03:00
2025-08-04T19:37:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Численность избирателей в России по состоянию на 1 июля 2025 года составила более 111,4 миллиона человек, за пределами страны - почти 1,8 миллиона, сообщили в Центризбиркоме РФ. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ЦИК России, по состоянию на 1 июля 2025 года в РФ 111 миллионов 437 966 избирателей. Кроме того, за пределами страны проживают 1 миллион 795 тысяч 961 избиратель, кроме того, 11 616 избирателей находятся в городе Байконур.
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политика, россия, байконур (город), цик рф
Политика, Россия, Байконур (город), ЦИК РФ
ЦИК назвал число избирателей в России
ЦИК: число избирателей в России превысило 111,4 миллиона человек