https://ria.ru/20250804/rgo-2032886334.html

МСБ еще 12 регионов привлечет больше финансирования с поддержкой РГО

МСБ еще 12 регионов привлечет больше финансирования с поддержкой РГО - РИА Новости, 04.08.2025

МСБ еще 12 регионов привлечет больше финансирования с поддержкой РГО

Корпорация МСП завершила ранжирование региональных гарантийных организаций (РГО) по результатам работы в 2024 году, их общее количество, получивших I категорию... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:00:00+03:00

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2025-08-04T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Корпорация МСП завершила ранжирование региональных гарантийных организаций (РГО) по результатам работы в 2024 году, их общее количество, получивших I категорию качества, увеличилось на 12, сообщает пресс-служба федерального института развития.Таким образом, с начала 2025 года число РГО с обеспечением I категории качества выросло на 40% - с 30 до 42 организаций."Присвоение I категории — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. С такими поручительствами кредитным организациям необходимо делать меньше резервов. Высвободившиеся в результате средства банки могут перенаправлять на другие цели, среди которых может быть и поддержка предпринимателей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.На сегодняшний день гарантийный капитал системы РГО превышает 100 миллиардов рублей, а портфель поручительств составляет 340 миллиардов рублей. Отношение портфеля к гарантийному капиталу - мультипликатор - является одним из основных показателей, демонстрирующих эффективность использования гарантийного капитала. Сейчас этот показатель находится на отметке 3,4."Поручительствам региональных гарантийных организаций может быть присвоена I категория качества обеспечения при мультипликаторе до 5. То есть потенциал системы РГО еще не использован в полной мере. Для сравнения, у Корпорации МСП аналогичный показатель составляет 4. То есть еще есть резервы для повышения эффективности работы РГО, и мы продолжим работу в этом направлении", — подчеркнул Исаевич.В 2024 году РГО выдали малому и среднему бизнесу поручительства на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей. Это позволило почти 15 тысячам предприятий привлечь более 392 миллиарда рублей финансирования. Средневзвешенная ставка составила 19% годовых. Более 60% полученных средств пришлось на микропредприятия, 32% — на малые компании, 7% — на средний бизнес. Оборотное кредитование с использованием поручительств РГО занимает 59%, а инвестиционное — 34%.По итогам ранжирования, I категория качества была присвоена региональным гарантийным организациям из Амурской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Еврейской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Курганской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Томской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Пермского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Республик Кабардино-Балкарской, Дагестан, Коми, Крым, Мордовия, Татарстан, Тыва, Удмуртской, Чеченской, Чувашской, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.В то же время в 19 РГО по итогам мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о необходимости осуществления их деятельности как отдельных от государственной микрофинансовой организации (ГМФО) юридических лиц. Это увеличивает риски снижения гарантийного капитала, лишает возможности привлечения предпринимателями гарантийной поддержки при использовании льготных микрозаймов ГМФО, снижает интерес финансовых организаций к привлечению поручительств таких РГО в связи с невозможностью получения ими I категории качества. Такие организации работают в Калужской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Республиках Ингушетия, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия).Корпорация МСП является оператором Национальной гарантийной системы, в которую, в том числе, входят региональные гарантийные организации. Они созданы и функционируют в каждом регионе. Корпорация ежегодно проводит в отношении РГО ранжирование и оценку соблюдения требований законодательства, а также присвоение категорий качества их поручительствам.

https://ria.ru/20250801/msp-2032726644.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп