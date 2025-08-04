https://ria.ru/20250804/rebrending-2033258925.html

Ювелирная сеть "585 Золотой" инвестировала в ребрендинг более 1 млрд рублей

Ювелирная сеть "585 Золотой" инвестировала в ребрендинг более 1 млрд рублей - РИА Новости, 04.08.2025

Ювелирная сеть "585 Золотой" инвестировала в ребрендинг более 1 млрд рублей

Федеральная ювелирная сеть "585 Золотой" завершает первый этап трансформации, направленной на обновление позиционирования и усиление фокуса на более молодую... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:24:00+03:00

2025-08-04T17:24:00+03:00

2025-08-04T17:25:00+03:00

ювелирные украшения

золото

бренды

экономика

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Федеральная ювелирная сеть "585 Золотой" завершает первый этап трансформации, направленной на обновление позиционирования и усиление фокуса на более молодую аудиторию, объем инвестиций в проект ребрендинга превысил 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба компании.Сеть изменила визуальную айдентику, модернизировала формат розничных точек и усилила digital-направление. Теперь основу визуального стиля составляют бело-красно-золотая палитра.В рамках проекта компания уже открыла 95 магазинов в новом формате. До конца 2025 года сеть планирует перезапустить в обновленной стилистике еще 150 торговых точек.Параллельно с трансформацией розничного сегмента компания реализует редизайн digital-продуктов: сайта и мобильного приложения.Ключевая цель трансформации бренда — укрепить позиции среди аудитории 25–35 лет, сохранив при этом и лояльных покупателей.Федеральная ювелирная сеть "585 Золотой" основана в 2000 году в Санкт-Петербурге. Объединяет более 1000 магазинов в 420 городах и 80 регионах страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ювелирные украшения, золото, бренды, экономика