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Ювелирная сеть "585 Золотой" инвестировала в ребрендинг более 1 млрд рублей
Ювелирная сеть "585 Золотой" инвестировала в ребрендинг более 1 млрд рублей - РИА Новости, 04.08.2025
Ювелирная сеть "585 Золотой" инвестировала в ребрендинг более 1 млрд рублей
Федеральная ювелирная сеть "585 Золотой" завершает первый этап трансформации, направленной на обновление позиционирования и усиление фокуса на более молодую... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:24:00+03:00
2025-08-04T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Федеральная ювелирная сеть "585 Золотой" завершает первый этап трансформации, направленной на обновление позиционирования и усиление фокуса на более молодую аудиторию, объем инвестиций в проект ребрендинга превысил 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба компании.Сеть изменила визуальную айдентику, модернизировала формат розничных точек и усилила digital-направление. Теперь основу визуального стиля составляют бело-красно-золотая палитра.В рамках проекта компания уже открыла 95 магазинов в новом формате. До конца 2025 года сеть планирует перезапустить в обновленной стилистике еще 150 торговых точек.Параллельно с трансформацией розничного сегмента компания реализует редизайн digital-продуктов: сайта и мобильного приложения.Ключевая цель трансформации бренда — укрепить позиции среди аудитории 25–35 лет, сохранив при этом и лояльных покупателей.Федеральная ювелирная сеть "585 Золотой" основана в 2000 году в Санкт-Петербурге. Объединяет более 1000 магазинов в 420 городах и 80 регионах страны.
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РИА Новости
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ювелирные украшения, золото, бренды, экономика
ювелирные украшения, Золото, Бренды, Экономика
Ювелирная сеть "585 Золотой" инвестировала в ребрендинг более 1 млрд рублей
Сеть "585 Золотой" завершает первый этап трансформации бренда
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Федеральная ювелирная сеть "585 Золотой" завершает первый этап трансформации, направленной на обновление позиционирования и усиление фокуса на более молодую аудиторию, объем инвестиций в проект ребрендинга превысил 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба компании.
Сеть изменила визуальную айдентику, модернизировала формат розничных точек и усилила digital-направление. Теперь основу визуального стиля составляют бело-красно-золотая палитра.
В рамках проекта компания уже открыла 95 магазинов в новом формате. До конца 2025 года сеть планирует перезапустить в обновленной стилистике еще 150 торговых точек.
Параллельно с трансформацией розничного сегмента компания реализует редизайн digital-продуктов: сайта и мобильного приложения.
Ключевая цель трансформации бренда — укрепить позиции среди аудитории 25–35 лет, сохранив при этом и лояльных покупателей.
Федеральная ювелирная сеть "585 Золотой" основана в 2000 году в Санкт-Петербурге. Объединяет более 1000 магазинов в 420 городах и 80 регионах страны.