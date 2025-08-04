https://ria.ru/20250804/ramafosa-2033204160.html

Президент ЮАР заявил о необходимости адаптироваться к ситуации в торговле

Президент ЮАР заявил о необходимости адаптироваться к ситуации в торговле - РИА Новости, 04.08.2025

Президент ЮАР заявил о необходимости адаптироваться к ситуации в торговле

Южно-Африканская Республика должна срочно адаптироваться к нестабильной ситуации в международной торговле, возникшей на фоне новых пошлин США, заявил президент... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:23:00+03:00

2025-08-04T11:23:00+03:00

2025-08-04T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Южно-Африканская Республика должна срочно адаптироваться к нестабильной ситуации в международной торговле, возникшей на фоне новых пошлин США, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Решение США ввести пошлину в размере 30% на импорт из ЮАР подчеркивает срочность, с которой нам необходимо адаптироваться к всё более нестабильной обстановке в международной торговле", - говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте офиса президента. По словам Рамафосы, пошлины Вашингтона окажут большое влияние на отрасли страны, которые во многом зависят от экспорта в США, а также на национальный бюджет. В заявлении президента также подчеркивается, что поставки товаров из ЮАР не составляют конкуренцию американским производителям и "не несут в себе угрозы" для промышленности Штатов. "Правительство нашей страны взаимодействует с США для укрепления взаимовыгодных торговых и инвестиционных отношений. Все каналы связи остаются открытыми для взаимодействия с США", - заявил Рамафоса. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа. В начале июля офис президента ЮАР заявлял, что Южно-Африканская Республика выразила свою приверженность дипломатическим усилиям в достижении сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений с США на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении новых импортных пошлин на товары. В заявлении отмечается также, что ЮАР продолжает переговоры с США.

https://ria.ru/20250707/bangladesh-2027794079.html

https://ria.ru/20250804/kitaj-2033192598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, юар, вашингтон (штат), сирил рамафоса, дональд трамп