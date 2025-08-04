Президент ЮАР заявил о необходимости адаптироваться к ситуации в торговле
Президент Рамафоса призвал ЮАР адаптироваться к нестабильной ситуации в торговле
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Южно-Африканская Республика должна срочно адаптироваться к нестабильной ситуации в международной торговле, возникшей на фоне новых пошлин США, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
По словам Рамафосы, пошлины Вашингтона окажут большое влияние на отрасли страны, которые во многом зависят от экспорта в США, а также на национальный бюджет.
В заявлении президента также подчеркивается, что поставки товаров из ЮАР не составляют конкуренцию американским производителям и "не несут в себе угрозы" для промышленности Штатов.
"Правительство нашей страны взаимодействует с США для укрепления взаимовыгодных торговых и инвестиционных отношений. Все каналы связи остаются открытыми для взаимодействия с США", - заявил Рамафоса.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа.
В начале июля офис президента ЮАР заявлял, что Южно-Африканская Республика выразила свою приверженность дипломатическим усилиям в достижении сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений с США на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении новых импортных пошлин на товары. В заявлении отмечается также, что ЮАР продолжает переговоры с США.