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Президент ЮАР заявил о необходимости адаптироваться к ситуации в торговле - РИА Новости, 04.08.2025
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11:23 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ramafosa-2033204160.html
Президент ЮАР заявил о необходимости адаптироваться к ситуации в торговле
Президент ЮАР заявил о необходимости адаптироваться к ситуации в торговле - РИА Новости, 04.08.2025
Президент ЮАР заявил о необходимости адаптироваться к ситуации в торговле
Южно-Африканская Республика должна срочно адаптироваться к нестабильной ситуации в международной торговле, возникшей на фоне новых пошлин США, заявил президент... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:23:00+03:00
2025-08-04T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Южно-Африканская Республика должна срочно адаптироваться к нестабильной ситуации в международной торговле, возникшей на фоне новых пошлин США, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Решение США ввести пошлину в размере 30% на импорт из ЮАР подчеркивает срочность, с которой нам необходимо адаптироваться к всё более нестабильной обстановке в международной торговле", - говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте офиса президента. По словам Рамафосы, пошлины Вашингтона окажут большое влияние на отрасли страны, которые во многом зависят от экспорта в США, а также на национальный бюджет. В заявлении президента также подчеркивается, что поставки товаров из ЮАР не составляют конкуренцию американским производителям и "не несут в себе угрозы" для промышленности Штатов. "Правительство нашей страны взаимодействует с США для укрепления взаимовыгодных торговых и инвестиционных отношений. Все каналы связи остаются открытыми для взаимодействия с США", - заявил Рамафоса. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа. В начале июля офис президента ЮАР заявлял, что Южно-Африканская Республика выразила свою приверженность дипломатическим усилиям в достижении сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений с США на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении новых импортных пошлин на товары. В заявлении отмечается также, что ЮАР продолжает переговоры с США.
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в мире, сша, юар, вашингтон (штат), сирил рамафоса, дональд трамп
В мире, США, ЮАР, Вашингтон (штат), Сирил Рамафоса, Дональд Трамп
Президент ЮАР заявил о необходимости адаптироваться к ситуации в торговле

Президент Рамафоса призвал ЮАР адаптироваться к нестабильной ситуации в торговле

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Южно-Африканская Республика должна срочно адаптироваться к нестабильной ситуации в международной торговле, возникшей на фоне новых пошлин США, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Решение США ввести пошлину в размере 30% на импорт из ЮАР подчеркивает срочность, с которой нам необходимо адаптироваться к всё более нестабильной обстановке в международной торговле", - говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте офиса президента.
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По словам Рамафосы, пошлины Вашингтона окажут большое влияние на отрасли страны, которые во многом зависят от экспорта в США, а также на национальный бюджет.
В заявлении президента также подчеркивается, что поставки товаров из ЮАР не составляют конкуренцию американским производителям и "не несут в себе угрозы" для промышленности Штатов.
"Правительство нашей страны взаимодействует с США для укрепления взаимовыгодных торговых и инвестиционных отношений. Все каналы связи остаются открытыми для взаимодействия с США", - заявил Рамафоса.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа.
В начале июля офис президента ЮАР заявлял, что Южно-Африканская Республика выразила свою приверженность дипломатическим усилиям в достижении сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений с США на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении новых импортных пошлин на товары. В заявлении отмечается также, что ЮАР продолжает переговоры с США.
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В миреСШАЮАРВашингтон (штат)Сирил РамафосаДональд Трамп
 
 
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