https://ria.ru/20250804/putin-2033364457.html

Китаец спустя 25 лет раскрыл историю знаменитого кадра с Путиным

Китаец спустя 25 лет раскрыл историю знаменитого кадра с Путиным - РИА Новости, 04.08.2025

Китаец спустя 25 лет раскрыл историю знаменитого кадра с Путиным

Гражданин Китая Пэн Пай, запечатленный на фотографии с президентом Владимиром Путиным во время его визита в КНР в 2000 году, поделился воспоминаниями о той... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:57:00+03:00

2025-08-04T22:57:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гражданин Китая Пэн Пай, запечатленный на фотографии с президентом Владимиром Путиным во время его визита в КНР в 2000 году, поделился воспоминаниями о той встрече с российским лидером в интервью для RT."Человек, которого вы видели на фотографии, — это я. Меня зовут Пэн Пай, русское имя — Паша. Мне 36 лет. Сейчас я работаю старшим инженером в муниципальной компании", — сообщил он.Как рассказал собеседник издания, 25 лет назад, еще будучи маленьким мальчиком, он гулял в парке Бэйхай, когда увидел российского президента. Пэн Пай помахал Путину рукой, и тогда президент подошел к нему в сопровождении охраны, снял с каменных перил и поцеловал в лоб.Тогда же и была сделана фотография, о значении которой Пэн Пай не догадывался, хотя позже, как он признался, та встреча изменила его жизнь."Если бы у меня была возможность, если бы я вновь увидел Путина, я бы ему сказал: уважаемый президент, мальчик, с которым вы сфотографировались 25 лет назад, стал старшим инженером", — поделился Пэн Пай.

https://ria.ru/20250717/putin-2029762046.html

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в мире, китай, владимир путин, россия