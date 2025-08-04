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Китаец спустя 25 лет раскрыл историю знаменитого кадра с Путиным - РИА Новости, 04.08.2025
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22:57 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/putin-2033364457.html
Китаец спустя 25 лет раскрыл историю знаменитого кадра с Путиным
Китаец спустя 25 лет раскрыл историю знаменитого кадра с Путиным - РИА Новости, 04.08.2025
Китаец спустя 25 лет раскрыл историю знаменитого кадра с Путиным
Гражданин Китая Пэн Пай, запечатленный на фотографии с президентом Владимиром Путиным во время его визита в КНР в 2000 году, поделился воспоминаниями о той... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:57:00+03:00
2025-08-04T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гражданин Китая Пэн Пай, запечатленный на фотографии с президентом Владимиром Путиным во время его визита в КНР в 2000 году, поделился воспоминаниями о той встрече с российским лидером в интервью для RT."Человек, которого вы видели на фотографии, — это я. Меня зовут Пэн Пай, русское имя — Паша. Мне 36 лет. Сейчас я работаю старшим инженером в муниципальной компании", — сообщил он.Как рассказал собеседник издания, 25 лет назад, еще будучи маленьким мальчиком, он гулял в парке Бэйхай, когда увидел российского президента. Пэн Пай помахал Путину рукой, и тогда президент подошел к нему в сопровождении охраны, снял с каменных перил и поцеловал в лоб.Тогда же и была сделана фотография, о значении которой Пэн Пай не догадывался, хотя позже, как он признался, та встреча изменила его жизнь."Если бы у меня была возможность, если бы я вновь увидел Путина, я бы ему сказал: уважаемый президент, мальчик, с которым вы сфотографировались 25 лет назад, стал старшим инженером", — поделился Пэн Пай.
https://ria.ru/20250717/putin-2029762046.html
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в мире, китай, владимир путин, россия
В мире, Китай, Владимир Путин, Россия
Китаец спустя 25 лет раскрыл историю знаменитого кадра с Путиным

RT: сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец обратился к президенту

© Фото : RTПэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году
Пэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : RT
Пэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гражданин Китая Пэн Пай, запечатленный на фотографии с президентом Владимиром Путиным во время его визита в КНР в 2000 году, поделился воспоминаниями о той встрече с российским лидером в интервью для RT.
"Человек, которого вы видели на фотографии, — это я. Меня зовут Пэн Пай, русское имя — Паша. Мне 36 лет. Сейчас я работаю старшим инженером в муниципальной компании", — сообщил он.
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Как рассказал собеседник издания, 25 лет назад, еще будучи маленьким мальчиком, он гулял в парке Бэйхай, когда увидел российского президента. Пэн Пай помахал Путину рукой, и тогда президент подошел к нему в сопровождении охраны, снял с каменных перил и поцеловал в лоб.
Тогда же и была сделана фотография, о значении которой Пэн Пай не догадывался, хотя позже, как он признался, та встреча изменила его жизнь.
"Если бы у меня была возможность, если бы я вновь увидел Путина, я бы ему сказал: уважаемый президент, мальчик, с которым вы сфотографировались 25 лет назад, стал старшим инженером", — поделился Пэн Пай.
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