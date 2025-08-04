https://ria.ru/20250804/putin-2033227131.html
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 04.08.2025
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:16:00+03:00
2025-08-04T12:16:00+03:00
2025-08-04T12:23:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор, будем вас, как обычно, информировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250804/putin-2033230176.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор