https://ria.ru/20250804/protsess-2033217213.html

Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" проведут процесс в наручниках

Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" проведут процесс в наручниках - РИА Новости, 04.08.2025

Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" проведут процесс в наручниках

Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" проведут процесс в наручниках, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:54:00+03:00

2025-08-04T11:54:00+03:00

2025-08-04T11:54:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" проведут процесс в наручниках, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по существу, процесс решено проводить в здании Мосгорсуда из-за его вместительности. Все обвиняемые были доставлены в "аквариумы" большого зала заседаний в наручниках, металлические браслеты после этого снимать с них не стали. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250804/napadenie-2033185024.html

https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik