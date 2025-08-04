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Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" проведут процесс в наручниках - РИА Новости, 04.08.2025
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11:54 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/protsess-2033217213.html
Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" проведут процесс в наручниках
Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" проведут процесс в наручниках - РИА Новости, 04.08.2025
Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" проведут процесс в наручниках
Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" проведут процесс в наручниках, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:54:00+03:00
2025-08-04T11:54:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" проведут процесс в наручниках, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по существу, процесс решено проводить в здании Мосгорсуда из-за его вместительности. Все обвиняемые были доставлены в "аквариумы" большого зала заседаний в наручниках, металлические браслеты после этого снимать с них не стали. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250804/napadenie-2033185024.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" проведут процесс в наручниках

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" проведут процесс в Мосгорсуде в наручниках

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" проведут процесс в наручниках, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда.
Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела по существу, процесс решено проводить в здании Мосгорсуда из-за его вместительности.
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10:15
Все обвиняемые были доставлены в "аквариумы" большого зала заседаний в наручниках, металлические браслеты после этого снимать с них не стали.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)КрокусТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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