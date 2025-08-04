Великобритания, Франция и Канада совершили оплошность, пишут СМИ
WSJ: признание Палестины Британией, Францией и Канадой обострит отношения с США
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Намерение Великобритании, Франции и Канады признать палестинское государство может обострить их отношения с США, оттолкнув американские власти от совместной работы по оказанию помощи Украине, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Дэниел Самет в статье газеты Wall Street Journal.
"Эти три страны совершили ненужную и опасную оплошность... Это может разжечь напряжённость в отношениях с Вашингтоном... Республиканцы, контролирующие Палату представителей, Сенат и Белый дом, по-прежнему в подавляющем большинстве настроены произраильски. Часть из них поддерживает трансатлантический альянс и выступает за существенную помощь Украине. Если Франция и Великобритания считают, что "безопасность Украины неотделима от евроатлантической безопасности", а Канада привержена "непоколебимой поддержке безопасной, свободной и суверенной Украины", почему они отталкивают от себя республиканцев этим пустым жестом?" - говорится в сообщении.
Как указывается в публикации, намерение этих стран признать Палестину проявилось в тот момент, когда они "не могут позволить себе отталкивать" американцев. При этом, по оценкам Самета, признание Францией, Великобританией и Канадой Палестины "не сделает палестинское государство реальностью".
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве. На прошлой неделе премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.