https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР
Президент России Владимир Путин назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:50:00+03:00
2025-08-04T13:50:00+03:00
2025-08-04T14:17:00+03:00
политика
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033260629_0:306:3095:2047_1920x0_80_0_0_82e165a4bcd8fa536bf82a185f3dda6f.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее актуальных вопросов развития региона.Президент в понедельник провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным."Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными, - это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе на инфраструктурых", - сказал Путин.Он отметил, что внимания требуют и социальные вопросы."Ну и социалка - из нее прежде всего здравоохранение. Я знаю, что у вас там есть предложения по строительству новых лечебных заведений. Так понимаю, мы с вами по телефону предварительно обсуждали, все это соответствует и вашему плану нашей сегодняшней беседы", - обратился президент к главе ДНР.
https://ria.ru/20250801/husnullin-2032919124.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033260629_366:0:3095:2047_1920x0_80_0_0_6659d546f102d47aedc1008586a070e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР
Путин назвал водоснабжение и здравоохранение в ДНР приоритетными вопросами