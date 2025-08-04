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Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
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13:50 04.08.2025 (обновлено: 14:17 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР
Президент России Владимир Путин назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:50:00+03:00
2025-08-04T14:17:00+03:00
политика
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее актуальных вопросов развития региона.Президент в понедельник провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным."Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными, - это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе на инфраструктурых", - сказал Путин.Он отметил, что внимания требуют и социальные вопросы."Ну и социалка - из нее прежде всего здравоохранение. Я знаю, что у вас там есть предложения по строительству новых лечебных заведений. Так понимаю, мы с вами по телефону предварительно обсуждали, все это соответствует и вашему плану нашей сегодняшней беседы", - обратился президент к главе ДНР.
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политика, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР

Путин назвал водоснабжение и здравоохранение в ДНР приоритетными вопросами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве. 4 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве. 4 августа 2025
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее актуальных вопросов развития региона.
Президент в понедельник провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.
"Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными, - это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе на инфраструктурых", - сказал Путин.
Он отметил, что внимания требуют и социальные вопросы.
"Ну и социалка - из нее прежде всего здравоохранение. Я знаю, что у вас там есть предложения по строительству новых лечебных заведений. Так понимаю, мы с вами по телефону предварительно обсуждали, все это соответствует и вашему плану нашей сегодняшней беседы", - обратился президент к главе ДНР.
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ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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