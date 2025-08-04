https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html

Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР

Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР - РИА Новости, 04.08.2025

Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР

Президент России Владимир Путин назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:50:00+03:00

2025-08-04T13:50:00+03:00

2025-08-04T14:17:00+03:00

политика

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее актуальных вопросов развития региона.Президент в понедельник провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным."Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными, - это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе на инфраструктурых", - сказал Путин.Он отметил, что внимания требуют и социальные вопросы."Ну и социалка - из нее прежде всего здравоохранение. Я знаю, что у вас там есть предложения по строительству новых лечебных заведений. Так понимаю, мы с вами по телефону предварительно обсуждали, все это соответствует и вашему плану нашей сегодняшней беседы", - обратился президент к главе ДНР.

https://ria.ru/20250801/husnullin-2032919124.html

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политика, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин