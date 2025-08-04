https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html

В Приморье в ДТП погибли два человека

В Приморье в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 04.08.2025

В Приморье в ДТП погибли два человека

Два человека погибли на месте ДТП и один получил тяжелые травмы в Приморском крае, начата проверка, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T02:54:00+03:00

2025-08-04T02:54:00+03:00

2025-08-04T02:54:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли на месте ДТП и один получил тяжелые травмы в Приморском крае, начата проверка, сообщает региональная прокуратура. "В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Ещё один пассажир с тяжёлыми травмами доставлен в КГБУЗ "Кавалеровская ЦРБ". Водитель фуры не пострадал", - говорится в сообщении. Согласно сообщению прокуратуры, по предварительным данным, водитель "Ниссан Тиана", превысив скорость при движении в населенном пункте, не справился с управлением и совершил столкновение с "Митсубиси Фусо". От удара водитель большегруза съехал на обочину. Прокуратура Приморья взяла под контроль проверку по факту ДТП. Также надзорное ведомство даст оценку законности итогового решения.

https://ria.ru/20250803/tatarstan-2033062693.html

приморский край

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2025

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происшествия, приморский край