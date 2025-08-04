https://ria.ru/20250804/prilepin-2033240193.html
Прилепин выступил с предупреждением для участников программы "Время героев"
Прилепин выступил с предупреждением для участников программы "Время героев" - РИА Новости, 04.08.2025
Прилепин выступил с предупреждением для участников программы "Время героев"
Участников программы "Время героев" будут воспринимать как помощников управленцы первых звеньев, но чиновники ниже уровнем будут их "жрать" как опасных... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:01:00+03:00
2025-08-04T13:01:00+03:00
2025-08-04T13:01:00+03:00
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захар прилепин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Участников программы "Время героев" будут воспринимать как помощников управленцы первых звеньев, но чиновники ниже уровнем будут их "жрать" как опасных конкурентов, заявил писатель Захар Прилепин. Писатель и публицист принял участие в старте региональной образовательной программы "Герои. Нижегородская область", направленной на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему госуправления. "Так как я человек без должностей, я могу без обиняков себе позволить говорить. Для управленцев высшего звена, для нашего президента, для губернаторов, для полпредов - прямая выгода и прямая необходимость в этих людях. Они четкие, жесткие, дисциплинированные, идеологичные, настроены к работе. Для четвертого, пятого звена они - прямые противники и конкуренты. Конечно, их будут жрать. Внутри политики их будут жрать люди, претендовавшие на те же самые должности. И они должны будут пройти с честью этот путь", - заявил Прилепин журналистам. Он отметил, что "есть такое мнение, что воинская служба – это воинское братство, где все понятно и просто, а в политике все хитро и все с двойным дном". "Это не так. Во-первых, и в политике есть вещи прямолинейные и четкие, кто работает, а кто нет - понятно. А во-вторых, конечно, в воинской службе зависти, подлости, двойных стандартов тоже хватает с излишком. Поэтому они ко всему готовы уже. Но у них есть фора. Президент сказал пополнять кадровые резервы за счет воевавших людей, потому что они свою жизнь кладут на весы… Вот это действительно важно", - сказал Прилепин. При общении с участниками программы "Герои. Нижегородской области" он посоветовал им создавать горизонтальные связи с ветеранами СВО и поддерживать друг друга и не стесняться напоминать своим оппонентам о том, что за ними стоит президент РФ и они не вправе его подвести.
https://ria.ru/20250723/yakutiya-2030849590.html
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россия, захар прилепин
Прилепин выступил с предупреждением для участников программы "Время героев"
Прилепин: участников программы "Время героев" будут воспринимать как конкурентов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Участников программы "Время героев" будут воспринимать как помощников управленцы первых звеньев, но чиновники ниже уровнем будут их "жрать" как опасных конкурентов, заявил писатель Захар Прилепин.
Писатель и публицист принял участие в старте региональной образовательной программы "Герои. Нижегородская область", направленной на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему госуправления.
"Так как я человек без должностей, я могу без обиняков себе позволить говорить. Для управленцев высшего звена, для нашего президента, для губернаторов, для полпредов - прямая выгода и прямая необходимость в этих людях. Они четкие, жесткие, дисциплинированные, идеологичные, настроены к работе. Для четвертого, пятого звена они - прямые противники и конкуренты. Конечно, их будут жрать. Внутри политики их будут жрать люди, претендовавшие на те же самые должности. И они должны будут пройти с честью этот путь", - заявил Прилепин
журналистам.
Он отметил, что "есть такое мнение, что воинская служба – это воинское братство, где все понятно и просто, а в политике все хитро и все с двойным дном".
"Это не так. Во-первых, и в политике есть вещи прямолинейные и четкие, кто работает, а кто нет - понятно. А во-вторых, конечно, в воинской службе зависти, подлости, двойных стандартов тоже хватает с излишком. Поэтому они ко всему готовы уже. Но у них есть фора. Президент сказал пополнять кадровые резервы за счет воевавших людей, потому что они свою жизнь кладут на весы… Вот это действительно важно", - сказал Прилепин.
При общении с участниками программы "Герои. Нижегородской области" он посоветовал им создавать горизонтальные связи с ветеранами СВО и поддерживать друг друга и не стесняться напоминать своим оппонентам о том, что за ними стоит президент РФ
и они не вправе его подвести.