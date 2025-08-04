https://ria.ru/20250804/pravitelstvo-2033197720.html

Мишустин рассказал о средствах, направленных жителям Курской области

Мишустин рассказал о средствах, направленных жителям Курской области - РИА Новости, 04.08.2025

Мишустин рассказал о средствах, направленных жителям Курской области

Правительство РФ направило на выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости, в общей сложности более 100 миллиардов рублей, сказал... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:53:00+03:00

2025-08-04T10:53:00+03:00

2025-08-04T11:13:00+03:00

экономика

россия

курская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ направило на выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости, в общей сложности более 100 миллиардов рублей, сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил о решении выделить Курской области дополнительно более 40 миллиардов рублей. "Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости, в соответствии с поручением главы государства. Общий объем финансирования уже превысил 100 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250804/pravitelstvo-2033188056.html

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экономика, россия, курская область, михаил мишустин