https://ria.ru/20250804/pravitelstvo-2033197720.html
Мишустин рассказал о средствах, направленных жителям Курской области
Мишустин рассказал о средствах, направленных жителям Курской области - РИА Новости, 04.08.2025
Мишустин рассказал о средствах, направленных жителям Курской области
Правительство РФ направило на выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости, в общей сложности более 100 миллиардов рублей, сказал... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:53:00+03:00
2025-08-04T10:53:00+03:00
2025-08-04T11:13:00+03:00
экономика
россия
курская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ направило на выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости, в общей сложности более 100 миллиардов рублей, сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил о решении выделить Курской области дополнительно более 40 миллиардов рублей. "Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости, в соответствии с поручением главы государства. Общий объем финансирования уже превысил 100 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250804/pravitelstvo-2033188056.html
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экономика, россия, курская область, михаил мишустин
Экономика, Россия, Курская область, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о средствах, направленных жителям Курской области
Общий объем средств на выплаты жителям Курской области превысил 100 млрд руб