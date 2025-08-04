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При пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге пострадали более ста машин - РИА Новости, 04.08.2025
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07:46 04.08.2025 (обновлено: 11:46 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/pozhar-2033167319.html
При пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге пострадали более ста машин
При пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге пострадали более ста машин - РИА Новости, 04.08.2025
При пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге пострадали более ста машин
Более ста машин и два квадроцикла повредил пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге, сгорели при этом 24 автомобиля, следует из оперативной сводки... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:46:00+03:00
2025-08-04T11:46:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Более ста машин и два квадроцикла повредил пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге, сгорели при этом 24 автомобиля, следует из оперативной сводки регионального главка МЧС. В воскресенье в пресс-службе МЧС России информировали, что на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге на последнем этаже пятиэтажного здания горел гаражный комплекс. Возгорание было локализовано на площади 700 "квадратов", пострадавших в результате происшествия нет. Позднее спасатели полностью потушили пожар в здании. Предварительно, при возгорании были повреждены 65 машин и два квадроцикла, как ранее поясняли РИА Новости в ГУМЧС. "На площади 700 квадратных метров сгорели 24 легковых автомобиля, повреждены 130 легковых автомобиля, два квадроцикла, кровля здания гаражного комплекса", - говорится в сводке. Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 55 человек и 19 единиц техники, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге пострадали более ста машин

МЧС: при пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге пострадали более ста машин

© МЧС Свердловской области/TelegramСпасатели ликвидируют открытое горение при пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге
Спасатели ликвидируют открытое горение при пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© МЧС Свердловской области/Telegram
Спасатели ликвидируют открытое горение при пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Более ста машин и два квадроцикла повредил пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге, сгорели при этом 24 автомобиля, следует из оперативной сводки регионального главка МЧС.
В воскресенье в пресс-службе МЧС России информировали, что на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге на последнем этаже пятиэтажного здания горел гаражный комплекс. Возгорание было локализовано на площади 700 "квадратов", пострадавших в результате происшествия нет. Позднее спасатели полностью потушили пожар в здании. Предварительно, при возгорании были повреждены 65 машин и два квадроцикла, как ранее поясняли РИА Новости в ГУМЧС.
"На площади 700 квадратных метров сгорели 24 легковых автомобиля, повреждены 130 легковых автомобиля, два квадроцикла, кровля здания гаражного комплекса", - говорится в сводке.
Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 55 человек и 19 единиц техники, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены.
Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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