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Экспортный потенциал Сахалина показали на климатическом форуме - РИА Новости, 04.08.2025
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11:12 04.08.2025 (обновлено: 11:28 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/potentsial-2033200906.html
Экспортный потенциал Сахалина показали на климатическом форуме
Экспортный потенциал Сахалина показали на климатическом форуме - РИА Новости, 04.08.2025
Экспортный потенциал Сахалина показали на климатическом форуме
Сахалинская область в рамках международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" в Южно-Сахалинске представила экспортную продукцию... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:12:00+03:00
2025-08-04T11:28:00+03:00
экономика
сахалинская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сахалинская область в рамках международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" в Южно-Сахалинске представила экспортную продукцию местных производителей, а также провела гастрофестиваль с использованием ингредиентов, пользующихся спросом за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие объединило ведущие предприятия региона, демонстрирующие потенциал сахалинского экспорта под брендом "Сделано в России" – федеральной программы поддержки и продвижения российских товаров на международных рынках, реализуемой Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ)", - говорится в сообщении."На международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который проходит впервые, мы провели презентацию сахалинских брендов в рамках государственной программы "Сделано в России". Показываем партнерам сахалинскую продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам, чтобы при поддержке Российского экспортного центра дать возможность нашим производителям проявить себя в экспорте. Кроме того, форум стал площадкой для презентации широких возможностей региона в сфере устойчивого развития и климатически ориентированной экономики", – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ключевыми участниками экспозиции стали: санаторий "Синегорские минеральные воды" - крупнейшая здравница области с 35-летней историей. Один из ключевых профилей санатория - использование сульфидно-иловой грязи озера Изменчивое, обладающей уникальным составом - высокое содержание сероводорода, йода, магния и железа, а также гуминовых кислот и микроорганизмов, усиливающих её терапевтический эффект.Также в мероприятии участвовал один из лидеров в производстве сладостей на Сахалине - "САКО+". В линейке компании присутствует более 200 наименований кондитерских изделий, завоевавших заслуженную любовь жителей региона, в том числе мармелад, печенье, сахарная пастила и единственные на Дальнем Востоке помадные конфеты на основе натуральных ягод.Также участвовал "Корсаковский завод пива и напитков "Северная Звезда" – лидер Сахалинской области по объемам производства и продажи безалкогольных напитков. В числе производственных мощностей - 2 завода в Корсакове и Южно-Сахалинске, оснащенных современным европейским оборудованием по производству пива, кваса, газированных напитков.Среди других участников: производитель инновационных фитопрепаратов и пищевых продуктов из морской капусты под брендом "ЛаминаФорте" "Дивия - Фарм Сахалин"; индивидуальный предприниматель Ширинский Михаил Петрович – производитель эфирных масел и гидролата из хвойных пород деревьев, экологически чистая продукция, которая используется в косметических и оздоровительных целях; "РПК "Кардинал" – последние 7 лет компания реализует проект по производству биологически активных добавок из тюленьего жира под собственной торговой маркой "Имунорост"; индивидуальный предприниматель Мальцева Екатерина Алексеевна – яркий представитель креативных индустрий региона, развивает собственный бренд одежды с айдентикой Сахалинской области TEMBR.Кроме того, участие приняли ЛК "СахИнвест" – лесопромышленная компания, инициировавшая проект по производству топливных пеллет для рынка Республики Корея из остаточных продуктов переработки древесины, индивидуальный предприниматель Сушков Станислав Николаевич – производитель иван-чая с особенной техникой ферментации, произрастающего в северных районах Сахалина, а также "Баня 37" - производитель веников из курильского бамбука, произрастающего на уникальном и экологически чистом острове Кунашир.Ранее на полях ПМЭФ–2025 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и Лимаренко подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса региона. Документ предусматривает комплекс мер поддержки для выхода сахалинских предприятий на международные рынки.
https://ria.ru/20250804/sakhalin-2033196361.html
сахалинская область
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экономика, сахалинская область
Экономика, Сахалинская область
Экспортный потенциал Сахалина показали на климатическом форуме

Экспортный потенциал Сахалина показали на международном климатическом форуме

© Фото : пресс-служба РЭЦФорум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" в Южно-Сахалинске
Форум Острова устойчивого развития: климатический аспект в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сахалинская область в рамках международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" в Южно-Сахалинске представила экспортную продукцию местных производителей, а также провела гастрофестиваль с использованием ингредиентов, пользующихся спросом за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Мероприятие объединило ведущие предприятия региона, демонстрирующие потенциал сахалинского экспорта под брендом "Сделано в России" – федеральной программы поддержки и продвижения российских товаров на международных рынках, реализуемой Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ)", - говорится в сообщении.
"На международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который проходит впервые, мы провели презентацию сахалинских брендов в рамках государственной программы "Сделано в России". Показываем партнерам сахалинскую продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам, чтобы при поддержке Российского экспортного центра дать возможность нашим производителям проявить себя в экспорте. Кроме того, форум стал площадкой для презентации широких возможностей региона в сфере устойчивого развития и климатически ориентированной экономики", – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Ключевыми участниками экспозиции стали: санаторий "Синегорские минеральные воды" - крупнейшая здравница области с 35-летней историей. Один из ключевых профилей санатория - использование сульфидно-иловой грязи озера Изменчивое, обладающей уникальным составом - высокое содержание сероводорода, йода, магния и железа, а также гуминовых кислот и микроорганизмов, усиливающих её терапевтический эффект.
Также в мероприятии участвовал один из лидеров в производстве сладостей на Сахалине - "САКО+". В линейке компании присутствует более 200 наименований кондитерских изделий, завоевавших заслуженную любовь жителей региона, в том числе мармелад, печенье, сахарная пастила и единственные на Дальнем Востоке помадные конфеты на основе натуральных ягод.
Также участвовал "Корсаковский завод пива и напитков "Северная Звезда" – лидер Сахалинской области по объемам производства и продажи безалкогольных напитков. В числе производственных мощностей - 2 завода в Корсакове и Южно-Сахалинске, оснащенных современным европейским оборудованием по производству пива, кваса, газированных напитков.
Среди других участников: производитель инновационных фитопрепаратов и пищевых продуктов из морской капусты под брендом "ЛаминаФорте" "Дивия - Фарм Сахалин"; индивидуальный предприниматель Ширинский Михаил Петрович – производитель эфирных масел и гидролата из хвойных пород деревьев, экологически чистая продукция, которая используется в косметических и оздоровительных целях; "РПК "Кардинал" – последние 7 лет компания реализует проект по производству биологически активных добавок из тюленьего жира под собственной торговой маркой "Имунорост"; индивидуальный предприниматель Мальцева Екатерина Алексеевна – яркий представитель креативных индустрий региона, развивает собственный бренд одежды с айдентикой Сахалинской области TEMBR.
Кроме того, участие приняли ЛК "СахИнвест" – лесопромышленная компания, инициировавшая проект по производству топливных пеллет для рынка Республики Корея из остаточных продуктов переработки древесины, индивидуальный предприниматель Сушков Станислав Николаевич – производитель иван-чая с особенной техникой ферментации, произрастающего в северных районах Сахалина, а также "Баня 37" - производитель веников из курильского бамбука, произрастающего на уникальном и экологически чистом острове Кунашир.
Ранее на полях ПМЭФ–2025 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и Лимаренко подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса региона. Документ предусматривает комплекс мер поддержки для выхода сахалинских предприятий на международные рынки.
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев и директор по развитию регионального бизнеса РЭЦ Дмитрий Старовойтов во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
РЭЦ и Сахалинская область работают над выходом компаний региона на экспорт
10:47
 
ЭкономикаСахалинская область
 
 
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