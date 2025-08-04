https://ria.ru/20250804/poshliny-2033259555.html
Правительство Швейцарии обсудит ответ на пошлины Трампа, пишут СМИ
Правительство Швейцарии обсудит ответ на пошлины Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2025
Правительство Швейцарии обсудит ответ на пошлины Трампа, пишут СМИ
Правительство Швейцарии проведет в понедельник внеочередное заседание кабмина для обсуждения ответа на пошлины президента США Дональда Трампа в отношении... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:58:00+03:00
2025-08-04T13:58:00+03:00
2025-08-04T13:58:00+03:00
в мире
швейцария
сша
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032381246_321:0:1601:720_1920x0_80_0_0_0accec399b1ac562cf36b3ba89ae0fe0.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство Швейцарии проведет в понедельник внеочередное заседание кабмина для обсуждения ответа на пошлины президента США Дональда Трампа в отношении страны, передает агентство Рейтер. Ранее газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары. "Правительство Швейцарии проведет в понедельник внеочередное заседание кабинета министров, чтобы обсудить ответ на введенные президентом Дональдом Трампом 39-процентные пошлины на швейцарский импорт, которые могут нанести серьезный ущерб зависящей от США отрасли производства предметов роскоши", - говорится в публикации. Отмечается, что пошлины должны вступить в силу в четверг, поэтому у властей Швейцарии осталось немного времени для заключения выгодной сделки. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
https://ria.ru/20250804/yaponiya-2033159869.html
https://ria.ru/20250801/poshliny-2032900448.html
швейцария
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032381246_177:0:1601:1068_1920x0_80_0_0_6286f03583fcda1940d1dcead39efc3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, сша, америка, дональд трамп
В мире, Швейцария, США, Америка, Дональд Трамп
Правительство Швейцарии обсудит ответ на пошлины Трампа, пишут СМИ
Правительство Швейцарии на внеочередном заседании обсудит ответ на пошлины США