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Молдавская оппозиция обвинила местную полицию в нарушении законов - РИА Новости, 04.08.2025
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12:58 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/politsija-2033239310.html
Молдавская оппозиция обвинила местную полицию в нарушении законов
Молдавская оппозиция обвинила местную полицию в нарушении законов - РИА Новости, 04.08.2025
Молдавская оппозиция обвинила местную полицию в нарушении законов
Молдавская полиция нарушила ряд законов – о свободе собраний, о свободе перемещения, не пустив сторонников депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:58:00+03:00
2025-08-04T12:58:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Молдавская полиция нарушила ряд законов – о свободе собраний, о свободе перемещения, не пустив сторонников депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер на митинг в ее поддержку у здания суда, где проходило заседание по ее делу, заявил РИА Новости один из лидеров входящей в блок партии "Возрождение" Юрий Витнянский. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Последнее заседание суда по делу Таубер было перенесено из-за забастовки адвокатов на 4 августа, на котором продолжились прения сторон. Полиция оцепила весь периметр здания суда, где продолжилось рассмотрение дела по Таубер. Не пускали даже прохожих. Сторонники Таубер несмотря на это организовали митинг в поддержку политика. Они перешли на другую сторону бульвара от здания суда Кишинева. "По поводу того, что не пускали людей к зданию суда, мы смело можем говорить о том, что был нарушен закон о свободе собраний, было нарушено конституционное право на свободу перемещения. Особенно учитывая то, что существует декларация о проведении мероприятий. Сегодня ни у правоохранительных органов, ни у власти не было никаких оснований ограничивать целую пешеходную зону у здания суда", - сказал Витнянский. По его словам, чем ближе парламентские выборы, тем власть все сильнее продолжает оказывать давление на оппозицию. "Мы понимаем, что Марина Таубер - не первый и не последний политзаключенный. Мы знаем, что чем ближе к выборам, тем больше будет давления на оппозицию, на политических лидеров, на простых граждан", - подчеркнул он. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250804/tauber-2033196887.html
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Митинг в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер в Кишиневе
Сторонники депутата от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марины Таубер проводят митинг в ее поддержку, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в суде в Кишиневе продолжается рассмотрение дела по Таубер. Она была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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в мире, молдавия, кишинев, россия, марина таубер, илан шор, возрождение, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Марина Таубер, Илан Шор, Возрождение, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавская оппозиция обвинила местную полицию в нарушении законов

Витнянский: полиция нарушила законы, не пустив сторонников Таубер на митинг

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КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Молдавская полиция нарушила ряд законов – о свободе собраний, о свободе перемещения, не пустив сторонников депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер на митинг в ее поддержку у здания суда, где проходило заседание по ее делу, заявил РИА Новости один из лидеров входящей в блок партии "Возрождение" Юрий Витнянский.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Последнее заседание суда по делу Таубер было перенесено из-за забастовки адвокатов на 4 августа, на котором продолжились прения сторон. Полиция оцепила весь периметр здания суда, где продолжилось рассмотрение дела по Таубер. Не пускали даже прохожих. Сторонники Таубер несмотря на это организовали митинг в поддержку политика. Они перешли на другую сторону бульвара от здания суда Кишинева.
Митинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока Победа Марины Таубер - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Молдавии перенесли заседание по делу Марины Таубер
10:48
"По поводу того, что не пускали людей к зданию суда, мы смело можем говорить о том, что был нарушен закон о свободе собраний, было нарушено конституционное право на свободу перемещения. Особенно учитывая то, что существует декларация о проведении мероприятий. Сегодня ни у правоохранительных органов, ни у власти не было никаких оснований ограничивать целую пешеходную зону у здания суда", - сказал Витнянский.
По его словам, чем ближе парламентские выборы, тем власть все сильнее продолжает оказывать давление на оппозицию. "Мы понимаем, что Марина Таубер - не первый и не последний политзаключенный. Мы знаем, что чем ближе к выборам, тем больше будет давления на оппозицию, на политических лидеров, на простых граждан", - подчеркнул он.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Таубер прокомментировала указ Путина о правовом статусе граждан Молдавии
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В миреМолдавияКишиневРоссияМарина ТауберИлан ШорВозрождениеSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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