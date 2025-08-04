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Косачев рассказал о проекте закона о содействии международному развитию
Косачев рассказал о проекте закона о содействии международному развитию - РИА Новости, 04.08.2025
Косачев рассказал о проекте закона о содействии международному развитию
Проект федерального закона о содействии международному развитию увидит свет до конца года, сказал журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:49:00+03:00
2025-08-04T19:49:00+03:00
2025-08-04T19:49:00+03:00
каспийское море
россия
константин косачев
антониу гутерреш
оон
совет федерации рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 4 авг – РИА Новости. Проект федерального закона о содействии международному развитию увидит свет до конца года, сказал журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума. Парламентский форум прошел в понедельник накануне открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие пройдет 5-8 августа в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. В работе мероприятия примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. "Мы сейчас активно работаем вместе с правительством, с министерством иностранных дел, с Федеральным агентством "Россотрудничество" над подготовкой проекта федерального закона о содействии международному развитию. Рассчитываем, что сам проект увидит свет до конца текущего года", – сказал Косачев. По его словам, принятие закона означает "качественные изменения" в работе России, поскольку содействие международному развитию станет нормой российского законодательства, а не просто государственными программами. "Мы переводим эту работу на системную основу. Мне представляется, что это тоже очень важная новость для международного сообщества. Именно об этом мы говорили на сегодняшнем заседании Парламентского форума", – подчеркнул вице-спикер.
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каспийское море, россия, константин косачев, антониу гутерреш, оон, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика
Каспийское море, Россия, Константин Косачев, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Политика
Косачев рассказал о проекте закона о содействии международному развитию
Косачев: проект о содействии международному развитию появится до конца года