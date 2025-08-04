Рейтинг@Mail.ru
В МИД России прокомментировали политику США по тарифам - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 04.08.2025 (обновлено: 16:24 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/politika-2033296674.html
В МИД России прокомментировали политику США по тарифам
В МИД России прокомментировали политику США по тарифам - РИА Новости, 04.08.2025
В МИД России прокомментировали политику США по тарифам
Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:15:00+03:00
2025-08-04T16:24:00+03:00
россия
сша
в мире
мария захарова
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее оценке, такая политика США является прямым посягательством на национальный суверенитет государств, попыткой вмешаться в их внутренние дела."Тем не менее считаем, что никакими тарифными войнами и санкциями ничего с естественным ходом истории поделать нельзя. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, среди стран Глобального Юга и, в первую очередь, БРИКС. Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250804/poshliny-2033259555.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, мария захарова, брикс
Россия, США, В мире, Мария Захарова, БРИКС
В МИД России прокомментировали политику США по тарифам

МИД РФ: политикой по тарифам США вмешивается в дела стран глобального юга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее оценке, такая политика США является прямым посягательством на национальный суверенитет государств, попыткой вмешаться в их внутренние дела.
"Тем не менее считаем, что никакими тарифными войнами и санкциями ничего с естественным ходом истории поделать нельзя. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, среди стран Глобального Юга и, в первую очередь, БРИКС. Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка", - подчеркнула Захарова.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Правительство Швейцарии обсудит ответ на пошлины Трампа, пишут СМИ
13:58
 
РоссияСШАВ миреМария ЗахароваБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала