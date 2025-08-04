https://ria.ru/20250804/politika-2033296674.html
В МИД России прокомментировали политику США по тарифам
В МИД России прокомментировали политику США по тарифам - РИА Новости, 04.08.2025
В МИД России прокомментировали политику США по тарифам
Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:15:00+03:00
2025-08-04T16:15:00+03:00
2025-08-04T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее оценке, такая политика США является прямым посягательством на национальный суверенитет государств, попыткой вмешаться в их внутренние дела."Тем не менее считаем, что никакими тарифными войнами и санкциями ничего с естественным ходом истории поделать нельзя. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, среди стран Глобального Юга и, в первую очередь, БРИКС. Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка", - подчеркнула Захарова.
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россия, сша, в мире, мария захарова, брикс
Россия, США, В мире, Мария Захарова, БРИКС
В МИД России прокомментировали политику США по тарифам
МИД РФ: политикой по тарифам США вмешивается в дела стран глобального юга