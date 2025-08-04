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Похороны кинорежиссера Шенгелаи пройдут 7 августа

Похороны кинорежиссера Шенгелаи пройдут 7 августа - РИА Новости, 04.08.2025

Похороны кинорежиссера Шенгелаи пройдут 7 августа

Прощание с грузинским кинорежиссером Эльдаром Шенгелаей пройдет во вторник и среду в Тбилиси, гражданская панихида состоится 7 августа в Сионском соборе, в тот... РИА Новости, 04.08.2025

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ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. Прощание с грузинским кинорежиссером Эльдаром Шенгелаей пройдет во вторник и среду в Тбилиси, гражданская панихида состоится 7 августа в Сионском соборе, в тот же день пройдут похороны, написала в соцсети его внучка Наталия Джугели. Ранее в понедельник фонд Нато Вачнадзе сообщил, что Шенгелая скончался на 93-м году жизни. "Панихида по Эльдару Шенгелае - во вторник и в среду, 5 и 6 августа… Гражданская - панихида в Сионском кафедральном соборе 7 августа в 12.00 (11.00 мск - ред.); Похороны в 14.00",- написала Джугели в соцсетях. Грузинский и советский кинорежиссер, сценарист и общественный деятель Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. Его фильмы - такие, как "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", - сочетали тонкий юмор, сатиру и глубокую философию. Шенгелая - народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, почетный гражданин Тбилиси. В 1990-2004 годах был депутатом парламента Грузии и подписал Акт о независимости. Эльдар Шенгелая был женат на Ариадне Шенгелае, народной артистке России и Грузинской ССР, в браке родились две дочери.

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