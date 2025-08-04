https://ria.ru/20250804/podmoskove-2033166815.html

Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне и ветре в понедельник

Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне и ветре в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025

Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне и ветре в понедельник

Спасатели предупредили о сильном ливне, очень сильном дожде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в понедельник в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:37:00+03:00

2025-08-04T07:37:00+03:00

2025-08-04T07:37:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ливневые дожди и грозы в москве

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ливне, очень сильном дожде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в понедельник в Подмосковье, сообщает Telegram-канал ГУМЧС России по Московской области. "В течение суток 4 августа в Московской области ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, ветер 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость, включить ближний свет или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам рекомендуется не стоять под деревьями, ЛЭП и металлоконструкциями, отойти от шатких строений, а также не находиться на открытых пространствах, у водоемов.

https://ria.ru/20250804/moskva-2033166203.html

московская область (подмосковье)

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