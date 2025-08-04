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Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне и ветре в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025
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07:37 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/podmoskove-2033166815.html
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне и ветре в понедельник
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне и ветре в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне и ветре в понедельник
Спасатели предупредили о сильном ливне, очень сильном дожде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в понедельник в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:37:00+03:00
2025-08-04T07:37:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ливне, очень сильном дожде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в понедельник в Подмосковье, сообщает Telegram-канал ГУМЧС России по Московской области. "В течение суток 4 августа в Московской области ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, ветер 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость, включить ближний свет или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам рекомендуется не стоять под деревьями, ЛЭП и металлоконструкциями, отойти от шатких строений, а также не находиться на открытых пространствах, у водоемов.
https://ria.ru/20250804/moskva-2033166203.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ливневые дожди и грозы в москве
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ливневые дожди и грозы в Москве
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне и ветре в понедельник

МЧС предупредило о сильном ливне, дожде и ветре в Подмосковье в понедельник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение транспорта на МКАД
Движение транспорта на МКАД - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Движение транспорта на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ливне, очень сильном дожде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду в понедельник в Подмосковье, сообщает Telegram-канал ГУМЧС России по Московской области.
"В течение суток 4 августа в Московской области ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, ветер 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость, включить ближний свет или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам рекомендуется не стоять под деревьями, ЛЭП и металлоконструкциями, отойти от шатких строений, а также не находиться на открытых пространствах, у водоемов.
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в понедельник
07:30
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЛивневые дожди и грозы в Москве
 
 
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