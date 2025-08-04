https://ria.ru/20250804/podgotovka-2033313861.html
Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках
Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках - РИА Новости, 04.08.2025
Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках
Глава Химок Елена Землякова провела рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений городского округа, на котором обсудили вопросы подготовки к... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:25:00+03:00
2025-08-04T17:25:00+03:00
2025-08-04T17:28:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033312715_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_97a4bcf9e505be2ac12ad67fd1417f12.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова провела рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений городского округа, на котором обсудили вопросы подготовки к новому учебному году, отопительному сезону, зимнему периоду, обновления компьютерного парка и другие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Сейчас в городе реконструируют дошкольное отделение "Радуга" лицея №12 на Юбилейном проспекте и воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске. Капитальный ремонт идет в детском саду лицея №7 на улице Ватутина, школе №8 имени В.И. Матвеева на улице Маяковского, отдельном корпусе гимназии №23 на улице Чапаева и школе "Наследие" на Ленинском проспекте. В этом году капитальный ремонт начнется в Луневской школе. Специалисты в ближайшее время приступят к обследованию здания. "В муниципальных школах обучается более 35 тысяч детей, в дошкольных отделениях — более 15 тысяч. Наша цель — обеспечить им комфортные условия", — отметила в своем телеграм-канале Землякова. В преддверии нового учебного года в школах города проводят работы по обновлению инфраструктуры: ремонт помещений, благоустройство территории и другие виды работ, которые требуются тем или иным объектам образования. Готовность школ к приему детей проверяет специальная комиссия, которая до 25 августа осмотрит все школы города. Кроме того, с 1 сентября перемены произойдут и в школьном меню. В школьных столовых появятся новые блюда: блины, круассаны, хлопья с молоком, куриный шницель. В меню останутся каши, вареники с творогом, сыр, йогурты, овощи, рыба и фрукты.
https://ria.ru/20250801/podmoskove-2032855884.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033312715_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_dd1e8307f9465589d617e6d57968accb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках
Елена Землякова обсудила готовность учреждений к учебному году в Химках
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова провела рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений городского округа, на котором обсудили вопросы подготовки к новому учебному году, отопительному сезону, зимнему периоду, обновления компьютерного парка и другие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас в городе реконструируют дошкольное отделение "Радуга" лицея №12 на Юбилейном проспекте и воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске.
Капитальный ремонт идет в детском саду лицея №7 на улице Ватутина, школе №8 имени В.И. Матвеева на улице Маяковского, отдельном корпусе гимназии №23 на улице Чапаева и школе "Наследие" на Ленинском проспекте.
В этом году капитальный ремонт начнется в Луневской школе. Специалисты в ближайшее время приступят к обследованию здания.
"В муниципальных школах обучается более 35 тысяч детей, в дошкольных отделениях — более 15 тысяч. Наша цель — обеспечить им комфортные условия", — отметила в своем телеграм-канале Землякова.
В преддверии нового учебного года в школах города проводят работы по обновлению инфраструктуры: ремонт помещений, благоустройство территории и другие виды работ, которые требуются тем или иным объектам образования. Готовность школ к приему детей проверяет специальная комиссия, которая до 25 августа осмотрит все школы города.
Кроме того, с 1 сентября перемены произойдут и в школьном меню. В школьных столовых появятся новые блюда: блины, круассаны, хлопья с молоком, куриный шницель. В меню останутся каши, вареники с творогом, сыр, йогурты, овощи, рыба и фрукты.