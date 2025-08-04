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Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках - РИА Новости, 04.08.2025
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17:25 04.08.2025 (обновлено: 17:28 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/podgotovka-2033313861.html
Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках
Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках - РИА Новости, 04.08.2025
Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках
Глава Химок Елена Землякова провела рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений городского округа, на котором обсудили вопросы подготовки к... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:25:00+03:00
2025-08-04T17:28:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова провела рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений городского округа, на котором обсудили вопросы подготовки к новому учебному году, отопительному сезону, зимнему периоду, обновления компьютерного парка и другие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Сейчас в городе реконструируют дошкольное отделение "Радуга" лицея №12 на Юбилейном проспекте и воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске. Капитальный ремонт идет в детском саду лицея №7 на улице Ватутина, школе №8 имени В.И. Матвеева на улице Маяковского, отдельном корпусе гимназии №23 на улице Чапаева и школе "Наследие" на Ленинском проспекте. В этом году капитальный ремонт начнется в Луневской школе. Специалисты в ближайшее время приступят к обследованию здания. "В муниципальных школах обучается более 35 тысяч детей, в дошкольных отделениях — более 15 тысяч. Наша цель — обеспечить им комфортные условия", — отметила в своем телеграм-канале Землякова. В преддверии нового учебного года в школах города проводят работы по обновлению инфраструктуры: ремонт помещений, благоустройство территории и другие виды работ, которые требуются тем или иным объектам образования. Готовность школ к приему детей проверяет специальная комиссия, которая до 25 августа осмотрит все школы города. Кроме того, с 1 сентября перемены произойдут и в школьном меню. В школьных столовых появятся новые блюда: блины, круассаны, хлопья с молоком, куриный шницель. В меню останутся каши, вареники с творогом, сыр, йогурты, овощи, рыба и фрукты.
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химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
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4.7
96
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках

Елена Землякова обсудила готовность учреждений к учебному году в Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокЗаседание Совета депутатов в Химках
Заседание Совета депутатов в Химках - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Заседание Совета депутатов в Химках
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова провела рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений городского округа, на котором обсудили вопросы подготовки к новому учебному году, отопительному сезону, зимнему периоду, обновления компьютерного парка и другие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас в городе реконструируют дошкольное отделение "Радуга" лицея №12 на Юбилейном проспекте и воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске.
Капитальный ремонт идет в детском саду лицея №7 на улице Ватутина, школе №8 имени В.И. Матвеева на улице Маяковского, отдельном корпусе гимназии №23 на улице Чапаева и школе "Наследие" на Ленинском проспекте.
В этом году капитальный ремонт начнется в Луневской школе. Специалисты в ближайшее время приступят к обследованию здания.
"В муниципальных школах обучается более 35 тысяч детей, в дошкольных отделениях — более 15 тысяч. Наша цель — обеспечить им комфортные условия", — отметила в своем телеграм-канале Землякова.
В преддверии нового учебного года в школах города проводят работы по обновлению инфраструктуры: ремонт помещений, благоустройство территории и другие виды работ, которые требуются тем или иным объектам образования. Готовность школ к приему детей проверяет специальная комиссия, которая до 25 августа осмотрит все школы города.
Кроме того, с 1 сентября перемены произойдут и в школьном меню. В школьных столовых появятся новые блюда: блины, круассаны, хлопья с молоком, куриный шницель. В меню останутся каши, вареники с творогом, сыр, йогурты, овощи, рыба и фрукты.
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