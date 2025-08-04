https://ria.ru/20250804/podgotovka-2033313861.html

Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках

Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках - РИА Новости, 04.08.2025

Подготовку к новому учебному году обсудили в Химках

Глава Химок Елена Землякова провела рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений городского округа, на котором обсудили вопросы подготовки к... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:25:00+03:00

2025-08-04T17:25:00+03:00

2025-08-04T17:28:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова провела рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений городского округа, на котором обсудили вопросы подготовки к новому учебному году, отопительному сезону, зимнему периоду, обновления компьютерного парка и другие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Сейчас в городе реконструируют дошкольное отделение "Радуга" лицея №12 на Юбилейном проспекте и воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске. Капитальный ремонт идет в детском саду лицея №7 на улице Ватутина, школе №8 имени В.И. Матвеева на улице Маяковского, отдельном корпусе гимназии №23 на улице Чапаева и школе "Наследие" на Ленинском проспекте. В этом году капитальный ремонт начнется в Луневской школе. Специалисты в ближайшее время приступят к обследованию здания. "В муниципальных школах обучается более 35 тысяч детей, в дошкольных отделениях — более 15 тысяч. Наша цель — обеспечить им комфортные условия", — отметила в своем телеграм-канале Землякова. В преддверии нового учебного года в школах города проводят работы по обновлению инфраструктуры: ремонт помещений, благоустройство территории и другие виды работ, которые требуются тем или иным объектам образования. Готовность школ к приему детей проверяет специальная комиссия, которая до 25 августа осмотрит все школы города. Кроме того, с 1 сентября перемены произойдут и в школьном меню. В школьных столовых появятся новые блюда: блины, круассаны, хлопья с молоком, куриный шницель. В меню останутся каши, вареники с творогом, сыр, йогурты, овощи, рыба и фрукты.

https://ria.ru/20250801/podmoskove-2032855884.html

химки (городской округ в московской области)

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химки (городской округ в московской области)