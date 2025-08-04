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В Подмосковье выделили свыше 600 млн рублей беременным и молодым матерям - РИА Новости, 04.08.2025
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Новости Подмосковья
 
19:11 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/podderzhka-2033341103.html
В Подмосковье выделили свыше 600 млн рублей беременным и молодым матерям
В Подмосковье выделили свыше 600 млн рублей беременным и молодым матерям - РИА Новости, 04.08.2025
В Подмосковье выделили свыше 600 млн рублей беременным и молодым матерям
В Московской области успешно реализуется программа финансовой поддержки беременных женщин, кормящих матерей и малышей до трех лет. С 2020 года ее участниками... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:11:00+03:00
2025-08-04T19:11:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Московской области успешно реализуется программа финансовой поддержки беременных женщин, кормящих матерей и малышей до трех лет. С 2020 года ее участниками стали более 170 тысяч жительниц Подмосковья, сообщил 360.ru.Согласно условиям программы, женщины получают ежемесячные пособия на обеспечение полноценного питания. Беременные начиная с 12 недели гестации вправе получать пособие размером 400 рублей. Матери, кормящие грудью в первые полгода жизни ребенка, обеспечиваются пособием 1000 рублей в месяц. Дети на искусственном либо смешанном питании получают выплату 1000 рублей до достижения возраста одного года и 600 рублей ежегодно вплоть до исполнения ребенку трех лет."Оформить выплату достаточно просто: в личном кабинете на портале госуслуг приходит уже готовое заявление, которое нужно только проверить и подписать", – объяснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как отметили в министерстве социального развития области, общая сумма пособий, выплаченных гражданам с начала текущего года, превысила отметку в 600 миллионов рублей. Важная особенность программы заключается в автоматическом продлении льгот при смене статуса получательницы, например при завершении периода беременности и переходе к грудному вскармливанию.Подать заявку на участие в программе можно онлайн через региональный портал госуслуг Московской области.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье выделили свыше 600 млн рублей беременным и молодым матерям

© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщина с младенцем в родильном доме
Женщина с младенцем в родильном доме - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Московской области успешно реализуется программа финансовой поддержки беременных женщин, кормящих матерей и малышей до трех лет. С 2020 года ее участниками стали более 170 тысяч жительниц Подмосковья, сообщил 360.ru.
Согласно условиям программы, женщины получают ежемесячные пособия на обеспечение полноценного питания. Беременные начиная с 12 недели гестации вправе получать пособие размером 400 рублей. Матери, кормящие грудью в первые полгода жизни ребенка, обеспечиваются пособием 1000 рублей в месяц. Дети на искусственном либо смешанном питании получают выплату 1000 рублей до достижения возраста одного года и 600 рублей ежегодно вплоть до исполнения ребенку трех лет.
"Оформить выплату достаточно просто: в личном кабинете на портале госуслуг приходит уже готовое заявление, которое нужно только проверить и подписать", – объяснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в министерстве социального развития области, общая сумма пособий, выплаченных гражданам с начала текущего года, превысила отметку в 600 миллионов рублей. Важная особенность программы заключается в автоматическом продлении льгот при смене статуса получательницы, например при завершении периода беременности и переходе к грудному вскармливанию.
Подать заявку на участие в программе можно онлайн через региональный портал госуслуг Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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