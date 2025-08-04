https://ria.ru/20250804/podderzhka-2033341103.html
В Подмосковье выделили свыше 600 млн рублей беременным и молодым матерям
В Подмосковье выделили свыше 600 млн рублей беременным и молодым матерям - РИА Новости, 04.08.2025
В Подмосковье выделили свыше 600 млн рублей беременным и молодым матерям
В Московской области успешно реализуется программа финансовой поддержки беременных женщин, кормящих матерей и малышей до трех лет. С 2020 года ее участниками... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:11:00+03:00
2025-08-04T19:11:00+03:00
2025-08-04T19:11:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594188104_0:91:3169:1874_1920x0_80_0_0_b5895645564feceaf4ed90ce5ec61f64.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Московской области успешно реализуется программа финансовой поддержки беременных женщин, кормящих матерей и малышей до трех лет. С 2020 года ее участниками стали более 170 тысяч жительниц Подмосковья, сообщил 360.ru.Согласно условиям программы, женщины получают ежемесячные пособия на обеспечение полноценного питания. Беременные начиная с 12 недели гестации вправе получать пособие размером 400 рублей. Матери, кормящие грудью в первые полгода жизни ребенка, обеспечиваются пособием 1000 рублей в месяц. Дети на искусственном либо смешанном питании получают выплату 1000 рублей до достижения возраста одного года и 600 рублей ежегодно вплоть до исполнения ребенку трех лет."Оформить выплату достаточно просто: в личном кабинете на портале госуслуг приходит уже готовое заявление, которое нужно только проверить и подписать", – объяснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как отметили в министерстве социального развития области, общая сумма пособий, выплаченных гражданам с начала текущего года, превысила отметку в 600 миллионов рублей. Важная особенность программы заключается в автоматическом продлении льгот при смене статуса получательницы, например при завершении периода беременности и переходе к грудному вскармливанию.Подать заявку на участие в программе можно онлайн через региональный портал госуслуг Московской области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594188104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e8f0945e64af065296267846c148cc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
В Московской области успешно реализуется программа финансовой поддержки беременных женщин, кормящих матерей и малышей до трех лет. С 2020 года ее участниками стали более 170 тысяч жительниц Подмосковья, сообщил 360.ru
.
Согласно условиям программы, женщины получают ежемесячные пособия на обеспечение полноценного питания. Беременные начиная с 12 недели гестации вправе получать пособие размером 400 рублей. Матери, кормящие грудью в первые полгода жизни ребенка, обеспечиваются пособием 1000 рублей в месяц. Дети на искусственном либо смешанном питании получают выплату 1000 рублей до достижения возраста одного года и 600 рублей ежегодно вплоть до исполнения ребенку трех лет.
"Оформить выплату достаточно просто: в личном кабинете на портале госуслуг приходит уже готовое заявление, которое нужно только проверить и подписать", – объяснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в министерстве социального развития области, общая сумма пособий, выплаченных гражданам с начала текущего года, превысила отметку в 600 миллионов рублей. Важная особенность программы заключается в автоматическом продлении льгот при смене статуса получательницы, например при завершении периода беременности и переходе к грудному вскармливанию.
Подать заявку на участие в программе можно онлайн через региональный портал госуслуг Московской области.