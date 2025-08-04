В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа
В Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Двухлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже дома в Красносельском районе, она госпитализирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
"По предварительным данным, 3 августа 2025 года 2-летняя девочка, оставшись в комнате без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры на 8 этаже. Ребенок госпитализирован", - сообщает пресс-служба.
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Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины падения девочки из окна квартиры в доме по проспекту Ветеранов.
В экстренных службах города РИА Новости учтонили, что медики оценивают состояние двухлетней девочки как крайне тяжелое.
Кроме того, прокуратура Невского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства падения малолетней девочки из окна второго этажа дома на улице Седова. Ребенок также находится под наблюдением медиков.
В пресс-службе ГСУ СК по городу сообщили, что по фактам падения детей из окон в Красносельском и Невском районах проводятся процессуальные проверки.
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