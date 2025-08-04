https://ria.ru/20250804/peterburg-2033224731.html

В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа

В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа - РИА Новости, 04.08.2025

В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа

Двухлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже дома в Красносельском районе, она госпитализирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:12:00+03:00

2025-08-04T12:12:00+03:00

2025-08-04T12:12:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Двухлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже дома в Красносельском районе, она госпитализирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. "По предварительным данным, 3 августа 2025 года 2-летняя девочка, оставшись в комнате без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры на 8 этаже. Ребенок госпитализирован", - сообщает пресс-служба. Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины падения девочки из окна квартиры в доме по проспекту Ветеранов. В экстренных службах города РИА Новости учтонили, что медики оценивают состояние двухлетней девочки как крайне тяжелое. Кроме того, прокуратура Невского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства падения малолетней девочки из окна второго этажа дома на улице Седова. Ребенок также находится под наблюдением медиков. В пресс-службе ГСУ СК по городу сообщили, что по фактам падения детей из окон в Красносельском и Невском районах проводятся процессуальные проверки.

https://ria.ru/20250615/devochka-2022934697.html

https://ria.ru/20250802/dtp-2033040023.html

санкт-петербург

красносельский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)