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В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа - РИА Новости, 04.08.2025
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12:12 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/peterburg-2033224731.html
В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа
В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа - РИА Новости, 04.08.2025
В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа
Двухлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже дома в Красносельском районе, она госпитализирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:12:00+03:00
2025-08-04T12:12:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Двухлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже дома в Красносельском районе, она госпитализирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. "По предварительным данным, 3 августа 2025 года 2-летняя девочка, оставшись в комнате без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры на 8 этаже. Ребенок госпитализирован", - сообщает пресс-служба. Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины падения девочки из окна квартиры в доме по проспекту Ветеранов. В экстренных службах города РИА Новости учтонили, что медики оценивают состояние двухлетней девочки как крайне тяжелое. Кроме того, прокуратура Невского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства падения малолетней девочки из окна второго этажа дома на улице Седова. Ребенок также находится под наблюдением медиков. В пресс-службе ГСУ СК по городу сообщили, что по фактам падения детей из окон в Красносельском и Невском районах проводятся процессуальные проверки.
https://ria.ru/20250615/devochka-2022934697.html
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санкт-петербург
красносельский район
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге девочка выпала из окна восьмого этажа

В Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Двухлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже дома в Красносельском районе, она госпитализирована, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
"По предварительным данным, 3 августа 2025 года 2-летняя девочка, оставшись в комнате без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры на 8 этаже. Ребенок госпитализирован", - сообщает пресс-служба.
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Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины падения девочки из окна квартиры в доме по проспекту Ветеранов.
В экстренных службах города РИА Новости учтонили, что медики оценивают состояние двухлетней девочки как крайне тяжелое.
Кроме того, прокуратура Невского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства падения малолетней девочки из окна второго этажа дома на улице Седова. Ребенок также находится под наблюдением медиков.
В пресс-службе ГСУ СК по городу сообщили, что по фактам падения детей из окон в Красносельском и Невском районах проводятся процессуальные проверки.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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