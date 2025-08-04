Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге уроженец Украины напал на медиков в больнице - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/peterburg-2033211728.html
В Петербурге уроженец Украины напал на медиков в больнице
В Петербурге уроженец Украины напал на медиков в больнице - РИА Новости, 04.08.2025
В Петербурге уроженец Украины напал на медиков в больнице
Уроженец Украины напал на медиков в больнице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:45:00+03:00
2025-08-04T11:45:00+03:00
происшествия
украина
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Уроженец Украины напал на медиков в больнице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. "Поздно вечером 2 августа в полицию поступило сообщение о конфликте в городской больнице на Авангардной улице. Работники медучреждения сообщили о неадекватном поведении доставленного скорой помощью пациента", - сообщает пресс-служба. Как выяснилось, медики забрали сильно пьяного пациента от дома 38 корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту. Его доставили в больницу, но он, проснувшись, с кулаками набросился на медперсонал, заодно досталось и охраннику медучреждения. Всего от его действий пострадали четыре работника больницы. Буйного пациента скрутили прибывшие сотрудники вневедомственной охраны и доставили его в отдел полиции. "Выяснилось, что 33-летний уроженец Украины учится в одном из петербургских вузов и проживает в Кудрово. Причины своего поведения фигурант объяснить затруднился, сославшись на сильное алкогольное опьянение", - уточнили в пресс-службе. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250802/napadenie-2032991171.html
https://ria.ru/20250803/peterburg-2033069497.html
украина
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, санкт-петербург, россия
Происшествия, Украина, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге уроженец Украины напал на медиков в больнице

В Петербурге в больнице на Авангардной улице уроженец Украины напал на медиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Уроженец Украины напал на медиков в больнице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Поздно вечером 2 августа в полицию поступило сообщение о конфликте в городской больнице на Авангардной улице. Работники медучреждения сообщили о неадекватном поведении доставленного скорой помощью пациента", - сообщает пресс-служба.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Мужчина, напавший с ножом на родственников в Москве, состоял на учете в ПНД
2 августа, 14:51
Как выяснилось, медики забрали сильно пьяного пациента от дома 38 корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту. Его доставили в больницу, но он, проснувшись, с кулаками набросился на медперсонал, заодно досталось и охраннику медучреждения. Всего от его действий пострадали четыре работника больницы. Буйного пациента скрутили прибывшие сотрудники вневедомственной охраны и доставили его в отдел полиции.
"Выяснилось, что 33-летний уроженец Украины учится в одном из петербургских вузов и проживает в Кудрово. Причины своего поведения фигурант объяснить затруднился, сославшись на сильное алкогольное опьянение", - уточнили в пресс-службе.
В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Допрос подростка, который подозревается в поджоге недействующего пункта полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В МВД рассказали о подростке, который поджег пункт полиции в Петербурге
Вчера, 10:49
 
ПроисшествияУкраинаСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала