https://ria.ru/20250804/peterburg-2033211728.html

В Петербурге уроженец Украины напал на медиков в больнице

В Петербурге уроженец Украины напал на медиков в больнице - РИА Новости, 04.08.2025

В Петербурге уроженец Украины напал на медиков в больнице

Уроженец Украины напал на медиков в больнице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:45:00+03:00

2025-08-04T11:45:00+03:00

2025-08-04T11:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Уроженец Украины напал на медиков в больнице в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. "Поздно вечером 2 августа в полицию поступило сообщение о конфликте в городской больнице на Авангардной улице. Работники медучреждения сообщили о неадекватном поведении доставленного скорой помощью пациента", - сообщает пресс-служба. Как выяснилось, медики забрали сильно пьяного пациента от дома 38 корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту. Его доставили в больницу, но он, проснувшись, с кулаками набросился на медперсонал, заодно досталось и охраннику медучреждения. Всего от его действий пострадали четыре работника больницы. Буйного пациента скрутили прибывшие сотрудники вневедомственной охраны и доставили его в отдел полиции. "Выяснилось, что 33-летний уроженец Украины учится в одном из петербургских вузов и проживает в Кудрово. Причины своего поведения фигурант объяснить затруднился, сославшись на сильное алкогольное опьянение", - уточнили в пресс-службе. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250802/napadenie-2032991171.html

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происшествия, украина, санкт-петербург, россия