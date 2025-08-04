https://ria.ru/20250804/peskov-2033230775.html

Песков оценил усилия США по посредничеству по Украине

Песков оценил усилия США по посредничеству по Украине - РИА Новости, 04.08.2025

Песков оценил усилия США по посредничеству по Украине

Усилия США по посредничеству по Украине важны, в том числе в контексте прямых переговоров Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:25:00+03:00

2025-08-04T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Усилия США по посредничеству по Украине важны, в том числе в контексте прямых переговоров Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html

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в мире, сша, украина, москва, дмитрий песков