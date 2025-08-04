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Песков оценил усилия США по посредничеству по Украине - РИА Новости, 04.08.2025
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12:25 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/peskov-2033230775.html
Песков оценил усилия США по посредничеству по Украине
Песков оценил усилия США по посредничеству по Украине - РИА Новости, 04.08.2025
Песков оценил усилия США по посредничеству по Украине
Усилия США по посредничеству по Украине важны, в том числе в контексте прямых переговоров Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:25:00+03:00
2025-08-04T12:25:00+03:00
в мире
сша
украина
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Усилия США по посредничеству по Украине важны, в том числе в контексте прямых переговоров Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
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в мире, сша, украина, москва, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Москва, Дмитрий Песков
Песков оценил усилия США по посредничеству по Украине

Песков: усилия США по посредничеству по Украине важны и для переговоров

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Усилия США по посредничеству по Украине важны, в том числе в контексте прямых переговоров Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается", - сказал Песков журналистам.
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В миреСШАУкраинаМоскваДмитрий Песков
 
 
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