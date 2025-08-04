https://ria.ru/20250804/peskov-2033229689.html

Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков

Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2025

Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков

Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:22:00+03:00

2025-08-04T12:22:00+03:00

2025-08-04T12:22:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

дмитрий песков

дональд трамп

стив уиткофф

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768891437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a51864c9f5db40af9ca675395c2911b8.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается диалог, Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.

https://ria.ru/20250803/sovet-2033106736.html

сша

россия

москва

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, вашингтон (штат)