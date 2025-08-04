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Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2025
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12:22 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/peskov-2033229689.html
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2025
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:22:00+03:00
2025-08-04T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается диалог, Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.
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сша
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в мире, сша, россия, москва, дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Вашингтон (штат)
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, заявил Песков

Песков: диалог Москвы и Вашингтона по Украине продолжается

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается диалог, Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.
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В миреСШАРоссияМоскваДмитрий ПесковДональд ТрампСтив УиткоффВашингтон (штат)
 
 
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